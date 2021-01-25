mishasanin

SMM и SMO

Продвижение и ведение страниц в соцсетях Специализируюсь на FB и Instagram, ведение комплексно под ключ. Стоимость будет зависеть от ваших конкретных задач.Гарантирую порядочность, предоплату не беру - 5 дней сотрудничаем "за спасибо", а после уже оговариваем стоимость сотрудничества, в дальнейшем сотрудничество происходит по предоплате. Имел опыт работы в следующих тематиках: автомобили, электроника, строительство, питание, спорт, сельское хозяйство, металлообработка. P.S. Если для вас это важно: имею высшее образование, 3 года в оптовых продажах, 3 месяца работал журналистом (есть также удостоверение), прошёл курсы SMM в школе Hillel (есть диплом).