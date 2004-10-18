mishchenk0

Копірайтер з 1-річним досвідом та високим рівнем англійської мови (C1)
Ім'я: Єгор Міщенко
Досвід роботи:
Займаюся копірайтингом один рік
Створення і редагування текстів для веб-сайту, соціальних медіа та рекламних матеріалів.
Розробка концепцій та ідей для кампаній.
Створення статей
Написання скарг
Освіта:
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Спеціальність: Інститут журналістики , навчаюсь на другому курсі
Навички:
Високий рівень англійської мови (С1)
Вільне володіння українською та російською мовою
Вміння створювати цікавий та зрозумілий контент
Вміння редагувати текст
Про себе: Я креативна, відповідальна та орієнтована на результат особистість.
Маю досвід роботи з клієнтами різних галузей, вільно володію англійською мовою та готова розвиватися в сфері копірайтингу.
Буду рад відповісти на всі ваші запитання.