mishchenk0

Копірайтер з 1-річним досвідом та високим рівнем англійської мови (C1)

Ім'я: Єгор Міщенко

Досвід роботи:

Займаюся копірайтингом один рік Створення і редагування текстів для веб-сайту, соціальних медіа та рекламних матеріалів. Розробка концепцій та ідей для кампаній. Створення статей Написання скарг



Освіта:

Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Спеціальність: Інститут журналістики , навчаюсь на другому курсі

Навички:

Високий рівень англійської мови (С1)

Вільне володіння українською та російською мовою

Вміння створювати цікавий та зрозумілий контент

Вміння редагувати текст

Про себе: Я креативна, відповідальна та орієнтована на результат особистість.

Маю досвід роботи з клієнтами різних галузей, вільно володію англійською мовою та готова розвиватися в сфері копірайтингу.

Буду рад відповісти на всі ваші запитання.