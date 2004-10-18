mishchenk0

Єгор Міщенко mishchenk0

 
19 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копірайтер з 1-річним досвідом та високим рівнем англійської мови (C1)

Ім'я: Єгор Міщенко

Досвід роботи:

  • Займаюся копірайтингом один рік

    • Створення і редагування текстів для веб-сайту, соціальних медіа та рекламних матеріалів.

    • Розробка концепцій та ідей для кампаній.

    • Створення статей

    • Написання скарг

Освіта:

  • Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Спеціальність: Інститут журналістики , навчаюсь на другому курсі

Навички:

  • Високий рівень англійської мови (С1)

  • Вільне володіння українською та російською мовою

  • Вміння створювати цікавий та зрозумілий контент

  • Вміння редагувати текст

Про себе: Я креативна, відповідальна та орієнтована на результат особистість. 

Маю досвід роботи з клієнтами різних галузей, вільно володію англійською мовою та готова розвиватися в сфері копірайтингу.

Буду рад відповісти на всі ваші запитання.