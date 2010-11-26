1. Дата рождения: 26 Мая, 1980
2. Гражданство: Республики Узбекистан
3. Контакты:
E-mail: [email protected]
Адрес ул.Рудаки дом 13/14 Термез, Узбекистан
Тел: +998 95 5010037 (моб); +998 76 22 4-25-75 (home)
4. Образование:
Институт:
Время:
Степень диплома: Ташкентское Высшее Военное Пограничное Училище
Август. 1997 – Июнь 2001
Референт-переводчик
5. Языковые навыки:
Язык Чтение Общение Письмо Описание
Английский 5 5 5 Основной рабочий язык
Русский 5 5 5 Родной
Турецкий 5 5 4 Второй рабочий язык
Узбекский 5 5 5 Второй родной язык
6. Опты работы:
Дата January, 2007 up to now
Местоположение Uzbekistan, Termez
Компания MottMac-Donald-Temelsu JV
Должность Переводчик
Описание Письменные переводы
Устные переводы
Синхронные переводы
Технические переводы
Редактирование письменных работ других переводчиков
Дата Сентябрь 2005 – Декабрь 2006
Местоположение Узбекистан, Ташкент
Компания Подрядная организаций ООО ТуполангсувГЭСкурилиш
Должность Переводчик
Описание Письменный перевод
Устный перевод
Участие в проведение крупных совещаний
Технический перевод
Перевод контрактной и тендерной документации
Перевод страхования
Дата Апрель 2003 – Август 2005
Местоположение Россия, Москва
Компания KVO-ARM
Должность Переводчик
Описание Письменный перевод все рабочей корреспонденции с Финской компаний NAVAL и немецкой компанией ZWICK
Устный перевод
Участие в проведение деловых переговоров
Технический перевод
Перевод строительных стандартов ISO
Перевод финансовых документов
Дата Ноябрь 2001 – Февраль 2003
Местоположение Узбекистан, Карши
Компания Американская Авиабаза Ешлик - Ханабад
Должность Переводчик
Описание Письменный перевод военной тематики
Устный перевод при проведении боевой подготовки солдат
Участие в деловых переговорах
Перевод документов военного оборудования
Перевод при допросе военнопленных
Дата Июль2001 – Октябрь 2001
Компания Средняя школа №14
Должность Преподаватель английского языка
Местоположение Узбекистан Термез
Описание Обучение учеников 7, 8 классов средней школы
Проведение факультативных занятий
Все необходимые педагогические навыки.
7. Прочие способности
Навыки при проведении деловых переговоров
Навыки при выполнении нескольких заданий одновременно
Гибкость
Способность оставаться спокойным в напряженных ситуациях
Опыт преподавателя английского языка
Опыт вождения автотранспорта
Навыки в командной работе.
Навыки в работе с разным этническим персоналом
Знания компьютера, Microsoft Office, AutoCad (в части касающейся переводов и редактирования)
Знания Английского, Русского, Узбекского, Турецкого языков