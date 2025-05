Технический перевод с английского, турецкого и узбекского языка

1. Дата рождения: 26 Мая, 1980

2. Гражданство: Республики Узбекистан

3. Контакты:

E-mail: [email protected]

Адрес ул.Рудаки дом 13/14 Термез, Узбекистан

Тел: +998 95 5010037 (моб); +998 76 22 4-25-75 (home)

4. Образование:

Институт:

Время:

Степень диплома: Ташкентское Высшее Военное Пограничное Училище

Август. 1997 – Июнь 2001

Референт-переводчик

5. Языковые навыки:

Язык Чтение Общение Письмо Описание

Английский 5 5 5 Основной рабочий язык

Русский 5 5 5 Родной

Турецкий 5 5 4 Второй рабочий язык

Узбекский 5 5 5 Второй родной язык

6. Опты работы:

Дата January, 2007 up to now

Местоположение Uzbekistan, Termez

Компания MottMac-Donald-Temelsu JV

Должность Переводчик

Описание  Письменные переводы

 Устные переводы

 Синхронные переводы

 Технические переводы

 Редактирование письменных работ других переводчиков

Дата Сентябрь 2005 – Декабрь 2006

Местоположение Узбекистан, Ташкент

Компания Подрядная организаций ООО ТуполангсувГЭСкурилиш

Должность Переводчик

Описание  Письменный перевод

 Устный перевод

 Участие в проведение крупных совещаний

 Технический перевод

 Перевод контрактной и тендерной документации

 Перевод страхования

Дата Апрель 2003 – Август 2005

Местоположение Россия, Москва

Компания KVO-ARM

Должность Переводчик

Описание  Письменный перевод все рабочей корреспонденции с Финской компаний NAVAL и немецкой компанией ZWICK

 Устный перевод

 Участие в проведение деловых переговоров

 Технический перевод

 Перевод строительных стандартов ISO

 Перевод финансовых документов

Дата Ноябрь 2001 – Февраль 2003

Местоположение Узбекистан, Карши

Компания Американская Авиабаза Ешлик - Ханабад

Должность Переводчик

Описание  Письменный перевод военной тематики

 Устный перевод при проведении боевой подготовки солдат

 Участие в деловых переговорах

 Перевод документов военного оборудования

 Перевод при допросе военнопленных

Дата Июль2001 – Октябрь 2001

Компания Средняя школа №14

Должность Преподаватель английского языка

Местоположение Узбекистан Термез

Описание  Обучение учеников 7, 8 классов средней школы

 Проведение факультативных занятий

 Все необходимые педагогические навыки.

7. Прочие способности

 Навыки при проведении деловых переговоров

 Навыки при выполнении нескольких заданий одновременно

 Гибкость

 Способность оставаться спокойным в напряженных ситуациях

 Опыт преподавателя английского языка

 Опыт вождения автотранспорта

 Навыки в командной работе.

 Навыки в работе с разным этническим персоналом

 Знания компьютера, Microsoft Office, AutoCad (в части касающейся переводов и редактирования)

 Знания Английского, Русского, Узбекского, Турецкого языков