mishelmtv

Татьяна mishelmtv

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Дизайн интерьера, рекламы, мебели

Тел.: 8-904-740-71-35

Образование:

2005 г. – Тольяттинская Государственная Академия Сервиса (ТГАС)

Специальность – «Художник по проектированию интерьеров и оборудования».

Профессиональный опыт:

Дизайнер, оператор верстки – ООО «Альянс профи»

Дизайнер по интерьеру – компания «Дом и офис»

Дизайнер по проектированию мебели – «Мебель-проект»

Дизайнер наружной рекламы – производственная фирма ООО «Арт-реклама»

Программы: 3ds Max, Photoshop, Archicad, Artlantis, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, PRO100, Word.