Дизайн интерьера, рекламы, мебели
Тел.: 8-904-740-71-35
Образование:
2005 г. – Тольяттинская Государственная Академия Сервиса (ТГАС)
Специальность – «Художник по проектированию интерьеров и оборудования».
Профессиональный опыт:
Дизайнер, оператор верстки – ООО «Альянс профи»
Дизайнер по интерьеру – компания «Дом и офис»
Дизайнер по проектированию мебели – «Мебель-проект»
Дизайнер наружной рекламы – производственная фирма ООО «Арт-реклама»
Программы: 3ds Max, Photoshop, Archicad, Artlantis, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, PRO100, Word.
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