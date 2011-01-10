Язык: Анлийский более 2 лет изучения.
УСЛУГИ:
1) Управление Веб-проектами/Разработка веб-приложений:
1.Создание сайтов с нуля.
2.Доработка сайтов.
3.Рисую дизайны сайтов.
2).Статьи
Пишу отличные статьи, уникальность на advego 100%.(Копирайтинг)
3.Разработчик на Delphi7.
Пишу программы(среднег уровня)
Обо мне:
Мой IQ=123.
Прошел тестирование на языке html, css на 97% (http://www.certifications.ru/)и программу photoshop на 98%(Везде уровень сложности-профессионал)
Делаю работы быстро и качестенно.
Действие аккаунта приостановлено!