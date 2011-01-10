Язык: Анлийский более 2 лет изучения.

УСЛУГИ:

1) Управление Веб-проектами/Разработка веб-приложений:

1.Создание сайтов с нуля.

2.Доработка сайтов.

3.Рисую дизайны сайтов.

2).Статьи

Пишу отличные статьи, уникальность на advego 100%.(Копирайтинг)

3.Разработчик на Delphi7.

Пишу программы(среднег уровня)

Обо мне:

Мой IQ=123.

Прошел тестирование на языке html, css на 97% (http://www.certifications.ru/)и программу photoshop на 98%(Везде уровень сложности-профессионал)

Делаю работы быстро и качестенно.