Фотография, Графический дизайн

Обработка фотографий, ретушь, коррекция цвета, фотомонтаж, рекламная фотография.

Закончила художественную школу им.Репина, Харьковский строительный колледж, сейчас учусь на заочном в Харьковской академии городского хозяйства, на строительном факультете.

Рисую в ручную на любом формате, могу сделать чертежи, работаю в ArchiCAD 12, Photoshop CS5, Corel Draw, Adobe Illustrator, а также много других программ для обработки изображений и графики.

Ответственный подход к работе!