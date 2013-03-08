Фотография, Графический дизайн
Обработка фотографий, ретушь, коррекция цвета, фотомонтаж, рекламная фотография.
Закончила художественную школу им.Репина, Харьковский строительный колледж, сейчас учусь на заочном в Харьковской академии городского хозяйства, на строительном факультете.
Рисую в ручную на любом формате, могу сделать чертежи, работаю в ArchiCAD 12, Photoshop CS5, Corel Draw, Adobe Illustrator, а также много других программ для обработки изображений и графики.
Ответственный подход к работе!
Фотосъемка
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от $1
от 1 дня
#411
Иллюстрации и Рисунки
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от $20
от 3 дней
#2607
Обработка фотографий
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от $1
от 1 дня
#2890