mishle280593

Александра Мишле mishle280593mishle280593
30 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Занимаюсь SMM. Мы можем начать наше взаимодействие с бесплатного аудита вашей группы. Запись в ЛС (https://vk.com/aleksandra_mishle)
SMM - менеджер.
1) создание, оформление, ведение, продвижение группы
2) посты по расписанию
3) фирменный стиль для постов
4) создание контент - плана
5) подключение приложений
6) запуск рекламной кампании
Курсы - 1) SMM -менеджер 2) быстрый старт в таргетинге
Действие аккаунта приостановлено!