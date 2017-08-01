mishle280593

Александра Мишле mishle280593

 
30 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Занимаюсь SMM. Мы можем начать наше взаимодействие с бесплатного аудита вашей группы. Запись в ЛС (https://vk.com/aleksandra_mishle)

SMM - менеджер.

1) создание, оформление, ведение, продвижение группы

2) посты по расписанию

3) фирменный стиль для постов

4) создание контент - плана

5) подключение приложений

6) запуск рекламной кампании

Курсы - 1) SMM -менеджер  2) быстрый старт в таргетинге

Рекламная кампания