mishle280593

Занимаюсь SMM. Мы можем начать наше взаимодействие с бесплатного аудита вашей группы. Запись в ЛС (https://vk.com/aleksandra_mishle)

SMM - менеджер.

1) создание, оформление, ведение, продвижение группы

2) посты по расписанию

3) фирменный стиль для постов

4) создание контент - плана

5) подключение приложений

6) запуск рекламной кампании

Курсы - 1) SMM -менеджер 2) быстрый старт в таргетинге