mishqajr

Михаил Гусак mishqajr

 
27 летБеларусь/Гомель
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстка. Адаптивная верстка. Wordpress. Точная копия сайта (RIP)

Предоставляю услуги верстки из psd:

1. Блочная верстка

2. Кроссбраузерная верстка для всех популярных браузеров (кроме ие8 - на него вешаю заглушку, хотя возможны исключения)

3. Адаптивная верстка под устройства

4. В верстке использую jQuery

5. Препроцессоры SASS/SCSS

6. Flexbox

7. Gulp

Натяжка шаблона на Wordpress

Также делаю точные копии сайтов (RIP) и делаю копии с натяжкой на  Wordpress

Для оперативной связи мой skype - myshko9

[email protected]

WordPressjQuerySCSSSASSGulpВерстка из PSD
Отзывы заказчиков
typict
Егор 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка макета сайта, тема: "Американский футбол"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!