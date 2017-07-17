Верстка. Адаптивная верстка. Wordpress. Точная копия сайта (RIP)

Предоставляю услуги верстки из psd:

1. Блочная верстка

2. Кроссбраузерная верстка для всех популярных браузеров (кроме ие8 - на него вешаю заглушку, хотя возможны исключения)

3. Адаптивная верстка под устройства

4. В верстке использую jQuery

5. Препроцессоры SASS/SCSS

6. Flexbox

7. Gulp

Натяжка шаблона на Wordpress

Также делаю точные копии сайтов (RIP) и делаю копии с натяжкой на Wordpress

Для оперативной связи мой skype - myshko9

[email protected]