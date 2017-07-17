Верстка. Адаптивная верстка. Wordpress. Точная копия сайта (RIP)
Предоставляю услуги верстки из psd:
1. Блочная верстка
2. Кроссбраузерная верстка для всех популярных браузеров (кроме ие8 - на него вешаю заглушку, хотя возможны исключения)
3. Адаптивная верстка под устройства
4. В верстке использую jQuery
5. Препроцессоры SASS/SCSS
6. Flexbox
7. Gulp
Натяжка шаблона на Wordpress
Также делаю точные копии сайтов (RIP) и делаю копии с натяжкой на Wordpress
Для оперативной связи мой skype - myshko9
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!