miss_alien

Англо-русский перевод, субтитровка, расшифровка

Моя основная специализация - переводы с английского языка, но я также занимаюсь расшифровкой аудио/видео и созданием субтитров как на русском, так и на английском языках; редактированием и корректурой текстов; перепечаткой отсканированных или рукописных текстов; работаю с вёрсткой и изображениями в графических редакторах.

Как переводчик с английского я - самоучка, но имею большой опыт общения с носителями языка и более 7 лет занимаюсь переводами художественных, технических и деловых текстов, имею отличную грамотность в родном языке. В работе я исключаю машинный перевод и стремлюсь получить текст, который выглядит максимально натурально, а не как переведённый с одного языка на другой. Если это нужно заказчику, использую более вольный, творческий подход, чтобы передать идею и стиль изложения оригинального текста. У меня есть старый профиль на бирже апворк с большим количеством успешно выполненных проектов по переводу и 100% положительным рейтингом.

Также я 5 лет официально работала в полиграфическом дизайне (в программах Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw) и являюсь более чем уверенным пользователем компьютера и разных сопутствующих программ.