missdelicious

Екатерина missdelicious

 
33 годаРоссия/Воронеж
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественный дизайн за адекватную стоимость.

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Занимаюсь дизайном примерно 1,5 года. Примеры работ можете посмотреть в портфолио.

Предлагаю Вам такие услуги как:

- Визитки, листовки, баннеры, брошюры, буклеты, обложки и т.п. для полиграфии

- Презентации услуг/товаров

- Красочные аватары для соц. сетей

- Красочные и запоминающиеся баннеры для сайтов/соц.сетей

- Иконки для сайтов

- Дизайн сайтов/Landing Page

Работы выполняю в срок. Приятное общение. Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественные работы за адекватную стоимость.

C уважением, Екатерина.

Skype: magichelps1

E-mail: [email protected]

Дизайн сайтаБаннер для сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
Haiter
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен один gif баннер и два статических
Понравилось работать с Екатериной. Быстро справилась с работой. Адекватные запросы и творческий подход. Рекомендую, как молодого дизайнера.
Грамотный заказчик. Дал очень интересное задание. Оплатил заказ своевременно. Коммуникабелен. Рекомендую с ним работать.
Ответный отзыв
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