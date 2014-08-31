Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественный дизайн за адекватную стоимость.

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Занимаюсь дизайном примерно 1,5 года. Примеры работ можете посмотреть в портфолио.

Предлагаю Вам такие услуги как:

- Визитки, листовки, баннеры, брошюры, буклеты, обложки и т.п. для полиграфии

- Презентации услуг/товаров

- Красочные аватары для соц. сетей

- Красочные и запоминающиеся баннеры для сайтов/соц.сетей

- Иконки для сайтов

- Дизайн сайтов/Landing Page

Работы выполняю в срок. Приятное общение. Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественные работы за адекватную стоимость.

C уважением, Екатерина.

Skype: magichelps1

E-mail: [email protected]