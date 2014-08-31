Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественный дизайн за адекватную стоимость.
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Занимаюсь дизайном примерно 1,5 года. Примеры работ можете посмотреть в портфолио.
Предлагаю Вам такие услуги как:
- Визитки, листовки, баннеры, брошюры, буклеты, обложки и т.п. для полиграфии
- Презентации услуг/товаров
- Красочные аватары для соц. сетей
- Красочные и запоминающиеся баннеры для сайтов/соц.сетей
- Иконки для сайтов
- Дизайн сайтов/Landing Page
Работы выполняю в срок. Приятное общение. Воплощение Ваших идей в жизнь. Качественные работы за адекватную стоимость.
C уважением, Екатерина.
Skype: magichelps1
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Granat Party181 просмотр
- Презентация парфюма610 просмотров
- Дисконт169 просмотров
- Декоративная косметика176 просмотров
- Приглашение на SPA188 просмотров
- Картинки с описанием товара для сайта196 просмотров
- Аватар для группы в соц. сетях220 просмотров
- Валери -Элит на канале YouTube293 просмотра
- Бренды духов в коллекции Valery-Elite886 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Екатериной. Быстро справилась с работой. Адекватные запросы и творческий подход. Рекомендую, как молодого дизайнера.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Дал очень интересное задание. Оплатил заказ своевременно. Коммуникабелен. Рекомендую с ним работать.
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