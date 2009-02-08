Немного о себе
ФИО: Русановски Ирина
Дата рождения: 03.09.1984
Проживание: Молдова, г. Кишинев
Профессиональные навыки:
1. Знание языков
Румынский - родной;
Русский – свободное владение;
Английский – свободное чтение и перевод специальных текстов;
Турецкий – начальный уровень;
2. Работа с компьютером
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express).
Имеется опыт по поиску информации в Интернете, наполнение сайтов контентом
и поиск информации в сетиформирование баз данных
Контактные данные
Телефон мобильный: +37368180755
E-mail: [email protected]