Немного о себе

ФИО: Русановски Ирина

Дата рождения: 03.09.1984

Проживание: Молдова, г. Кишинев

Профессиональные навыки:

1. Знание языков

Румынский - родной;

Русский – свободное владение;

Английский – свободное чтение и перевод специальных текстов;

Турецкий – начальный уровень;

2. Работа с компьютером

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express).

Имеется опыт по поиску информации в Интернете, наполнение сайтов контентом

и поиск информации в сетиформирование баз данных

Контактные данные

Телефон мобильный: +37368180755

E-mail: [email protected]