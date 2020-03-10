Екатерина Сидоренко missksidomissksido
22 годаРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ретушер. High end обработка beauty фото
Здравствуйте! Я занимаюсь профессиональной обработкой фотографии в beauty сфере. Устраняю все неровности на коже, исправляю неровный тон кожи, корректирую цвета, делаю пластику, работаю с волосами.
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Портфолио
- Анна Седокова102 просмотра
- Обработка бьюти фото108 просмотров
- Обработка бьюти фото94 просмотра
- Обработка бьюти фото141 просмотр