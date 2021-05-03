missmariamaria

В данный момент работаю 2 дня в неделю, и имею достаточно свободного времени.

Ниже представлены должности на которых я работала последние 5 лет, следовательно я развита и преуспела во многих областях

Директор магазина

управление торговым процессом:

• формирование ассортиментной политики;

• ценообразование;

• управление товарооборотом;

• разработка, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов;

• обеспечение выполнения планов продаж;

• разработка мероприятий, направленных на увеличение объемов продаж;

• участие в переговорах с поставщиками и ключевыми клиентами;

• контроль развития и поддержания клиентской базы;

• контроль соблюдения стандартов сервиса;

• контроль договорной работы;

• планирование и бюджетирование, оптимизация расходов;

управление работой сайта:

• разработка стратегии развития;

• интернет-маркетинг, оптимизация и продвижение сайта;

• анализ показателей эффективности: CTR, ROI, LTV;

• анализ usability, внедрение дополнительных услуг и сервисов на сайте;

• управление рекламными кампаниями;

управление персоналом:

• подбор, организация обучения персонала, контроль выполнения поставленных задач, мотивация;

• контроль работы call-центра, курьерской службы, контент-менеджеров, IT-специалистов, финансовой и складской службы и проч.;

аналитика и отчетность:

• мониторинг конкурентов, цен, целевой аудитории сайта;

• контроль показателей эффективности работы сайта, финансовых показателей;

• ведение отчетности.

Менеджер по закупкам и логистике

Переговоры с иностранными поставщиками

Согласование контрактов с иностранными поставщиками.

Согласование работы и контрактов с местными поставщиками.

Непосредственно закуп товаров у местных поставщиков.

Согласование закупа товаров с бухгалтерией и складом.

Переговоры и встреча с потенциальными партнерами

Составление графика по заказам.

Оформление заказа товаров у поставщиков, постоянное слежение товаров на наличие товаров на нашем складе.

Ведение контрактов и договоров до их оформления и возврата нашего экземпляра.

Создание базы данных по покупателям и постоянным клиентам.

Заключение договоров купли-продажи.

Контроль оплаты покупателями по выставленным счетам.

Интервью и найм сотрудников на работу.

Еженедельные собрания

Контроль за выкладкой товаров в Торговом зале

Контроль за закупом товаров и передача счетов на оплату бухгалтерии и др.

Ведение табеля

Делопроизводство (издание приказов, формирование и хранение личных дел, обработка входящей и исходящей корреспонденции)

Согласование договоров с Горводоконал, Энергосбыт, Тартып и др.

Розничная торговля...

Офис-менеджер

Обязанности:

- Планирование рабочего дня руководителя (встречи, звонки, прием и т.д.).

- техническое обеспечение деятельности руководителя (заказ транспорта, билетов; организация встреч, переговоров и т.д)

- участие в переговорах, деловых встречах, специальных приемах; ведение протоколов и иных документов

- согласование отдельных вопросов с работниками структурных подразделений, контроль исполнения указаний и распоряжений руководителя

- сбор материалов и информации, необходимых руководителю, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов

- выполнение личных поручений руководителя

- ведение деловой переписки и телефонных переговоров;

- ведение делопроизводства;

- оформление личных дел сотрудников;

- оформление приказов;

- ведение и оформление протоколов собраний и совещаний;

- ведение кадрового учета; обязанности секретаря,

- работа с оргтехникой;

- размещение рекламы в журналах, Интернете и информационных справочниках;

- ведение табеля учета рабочего времени персонала;

- встреча и размещение посетителей;

- выполнение служебных поручений руководства по профилю финансово-хозяйственной деятельности компании;

- закупка канцелярских и хозяйственных товаров;

- запись посетителей по телефону;

- консультирование клиентов по предоставляемым услугам;

- контроль за выполнением сотрудниками приказов и распоряжений руководства;

- контроль качества подготовки и правильности составления документов, представляемых на подпись руководству;

- выполнение работ по обеспечению кадровой деятельности компании;

- выполнение работ по обеспечению сотрудников компании канцелярскими принадлежностями; должностные обязанности офис-менеджера и секретаря;

- обеспечение жизнедеятельности офиса;

- обеспечение контроля за сохранностью материальных ценностей;

- обеспечение своевременного рассмотрения документов, передаваемых руководителю на подпись; должностные обязанности офис-менеджера и секретаря;

- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;

- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- оперативный поиск необходимой информации в сети Интернет;

- организационная подготовка собраний и совещаний;

- организация командировок руководства: заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц;

- организация приема посетителей;

- организация проведения телефонных переговоров руководителя;

- оформление документации;

- оформление документов на командировки, командировочных удостоверений;

- оформление трудовых книжек;

- подготовка документов и материалов, необходимых для работы руководителя;

- прием телефонных звонков, фиксирование и передача служебной информации руководителю;

- прием, учет, регистрация и хранение документов;

- проведение поиска персонала;

- работа с входящей и исходящей корреспонденцией;

О себе: Очень исполнительная, ответственная, коммуникабельная, легко нахожу выход из любой не стандартной ситуации, не конфликтна, стрессоустойчива;