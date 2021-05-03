missmariamaria

В данный момент работаю 2 дня в неделю, и имею достаточно свободного времени.
Ниже представлены должности на которых я работала последние 5 лет, следовательно я развита и преуспела во многих областях
Директор магазина
управление торговым процессом:
• формирование ассортиментной политики;
• ценообразование;
• управление товарооборотом;
• разработка, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов;
• обеспечение выполнения планов продаж;
• разработка мероприятий, направленных на увеличение объемов продаж;
• участие в переговорах с поставщиками и ключевыми клиентами;
• контроль развития и поддержания клиентской базы;
• контроль соблюдения стандартов сервиса;
• контроль договорной работы;
• планирование и бюджетирование, оптимизация расходов;
управление работой сайта:
• разработка стратегии развития;
• интернет-маркетинг, оптимизация и продвижение сайта;
• анализ показателей эффективности: CTR, ROI, LTV;
• анализ usability, внедрение дополнительных услуг и сервисов на сайте;
• управление рекламными кампаниями;
управление персоналом:
• подбор, организация обучения персонала, контроль выполнения поставленных задач, мотивация;
• контроль работы call-центра, курьерской службы, контент-менеджеров, IT-специалистов, финансовой и складской службы и проч.;
аналитика и отчетность:
• мониторинг конкурентов, цен, целевой аудитории сайта;
• контроль показателей эффективности работы сайта, финансовых показателей;
• ведение отчетности.
Менеджер по закупкам и логистике
Переговоры с иностранными поставщиками
Согласование контрактов с иностранными поставщиками.
Согласование работы и контрактов с местными поставщиками.
Непосредственно закуп товаров у местных поставщиков.
Согласование закупа товаров с бухгалтерией и складом.
Переговоры и встреча с потенциальными партнерами
Составление графика по заказам.
Оформление заказа товаров у поставщиков, постоянное слежение товаров на наличие товаров на нашем складе.
Ведение контрактов и договоров до их оформления и возврата нашего экземпляра.
Создание базы данных по покупателям и постоянным клиентам.
Заключение договоров купли-продажи.
Контроль оплаты покупателями по выставленным счетам.
Интервью и найм сотрудников на работу.
Еженедельные собрания
Контроль за выкладкой товаров в Торговом зале
Контроль за закупом товаров и передача счетов на оплату бухгалтерии и др.
Ведение табеля
Делопроизводство (издание приказов, формирование и хранение личных дел, обработка входящей и исходящей корреспонденции)
Согласование договоров с Горводоконал, Энергосбыт, Тартып и др.
Розничная торговля...
Офис-менеджер
Обязанности:
- Планирование рабочего дня руководителя (встречи, звонки, прием и т.д.).
- техническое обеспечение деятельности руководителя (заказ транспорта, билетов; организация встреч, переговоров и т.д)
- участие в переговорах, деловых встречах, специальных приемах; ведение протоколов и иных документов
- согласование отдельных вопросов с работниками структурных подразделений, контроль исполнения указаний и распоряжений руководителя
- сбор материалов и информации, необходимых руководителю, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов
- выполнение личных поручений руководителя
- ведение деловой переписки и телефонных переговоров;
- ведение делопроизводства;
- оформление личных дел сотрудников;
- оформление приказов;
- ведение и оформление протоколов собраний и совещаний;
- ведение кадрового учета; обязанности секретаря,
- работа с оргтехникой;
- размещение рекламы в журналах, Интернете и информационных справочниках;
- ведение табеля учета рабочего времени персонала;
- встреча и размещение посетителей;
- выполнение служебных поручений руководства по профилю финансово-хозяйственной деятельности компании;
- закупка канцелярских и хозяйственных товаров;
- запись посетителей по телефону;
- консультирование клиентов по предоставляемым услугам;
- контроль за выполнением сотрудниками приказов и распоряжений руководства;
- контроль качества подготовки и правильности составления документов, представляемых на подпись руководству;
- выполнение работ по обеспечению кадровой деятельности компании;
- выполнение работ по обеспечению сотрудников компании канцелярскими принадлежностями; должностные обязанности офис-менеджера и секретаря;
- обеспечение жизнедеятельности офиса;
- обеспечение контроля за сохранностью материальных ценностей;
- обеспечение своевременного рассмотрения документов, передаваемых руководителю на подпись; должностные обязанности офис-менеджера и секретаря;
- обеспечение сохранности документов и сдача их в установленные сроки в архив;
- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- оперативный поиск необходимой информации в сети Интернет;
- организационная подготовка собраний и совещаний;
- организация командировок руководства: заказ авиа- и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц;
- организация приема посетителей;
- организация проведения телефонных переговоров руководителя;
- оформление документации;
- оформление документов на командировки, командировочных удостоверений;
- оформление трудовых книжек;
- подготовка документов и материалов, необходимых для работы руководителя;
- прием телефонных звонков, фиксирование и передача служебной информации руководителю;
- прием, учет, регистрация и хранение документов;
- проведение поиска персонала;
- работа с входящей и исходящей корреспонденцией;
О себе: Очень исполнительная, ответственная, коммуникабельная, легко нахожу выход из любой не стандартной ситуации, не конфликтна, стрессоустойчива;