mister1979

Ветклиника КИБЕЛА предлагает лечение экзотических животных. У нас вы получи

Ветеринарная клиника КИБЕЛА предлагает широкий спектр ветеринарных услуг, начиная от несложных терапевтических манипуляций и хирургических вмешательств и заканчивая операциями любой степени сложности. Ветеринарная клиника КИБЕЛА – это новейшее современное оборудование, высококвалифицированные ветеринары, в том числе кандидаты и доктора наук, индивидуальный и профессиональный подход, доброжелательное отношение и умеренные цены. Ветклиника КИБЕЛА предоставляет обширный перечень ветеринарных услуг: • Комплексная диагностика; • Терапевтическое лечение органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, половой системы, сердечно-сосудистой системы, кожи, системы крови, нарушений обмена веществ и эндокринных заболеваний, опорно-двигательного аппарата и нервной системы • Хирургическое лечение; • Реанимация и интенсивная терапия; • Лабораторные исследования; • Консультативная помощь; • Профилактические мероприятия; • Электронное чипирование; • Ветеринарная аптека и зоотовары. Важно отметить, что животным в критическом состоянии ветеринарная помощь предоставляется незамедлительно! В особых случаях, а так же по просьбе владельца в нашей клинике всегда есть возможность собрать консилиум ветеринарных специалистов. В клинике «Кибела» пациенту не назначаются ненужные процедуры и лишние исследования! Результат нашей работы – здоровье Ваших любимцев! Ветклиника «КИБЕЛА» — ваша ветеринарная клиника в СВАО и Москве

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