mister_pavel

Мы транспортно-экспедиторская компания, которая занимается преимущественно железнодорожными перевозками и немного контейнерами и автотранспортом Нужен качественный и креативный дизайн календаря по нашей тематике перевозок (размер макета прилагаю) Это календарь в основном для бизнес-партнеров. Потому стиль должен быть немного ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн продукции17 заявокЗакрыт4 года назад
Суть вопроса: 1. У нас куплен домен у регистратора THE HOST _ https://thehost.ua/ ns записи настроены на сайт WIX для пересылки писем 2. Сам домен привязан к профилю на Яндексе и там же сделаны доменные ящики для сотрудников Необходимо ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно прорисовать два дизайна обложки для семейного фотоальбома (на подарок жене). Обложка на альбом будет делаться из коричневой кожи. Под прорисованный дизайн будет изготовлено клише один к одному для набивки на коже. Технические характеристики и задание: 1. Альбом будет ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
5 лет назад
Хороший заказчик. Подробное тех задание, конкретные пожелания по доработке, всегда на связи, оплата мгновенная, приятное общение. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Работа выполнена на высшем уровне. Однозначно рекомендую. Даже после оплаты исполнителем вносились коррективы в макет (как и договаривались). Все было выполнено четко в срок. Постоянно на связи