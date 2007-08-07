mister_pavel

Павел Муренко mister_pavel

 
36 летУкраина/Каменское
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн календаря

    Мы транспортно-экспедиторская компания, которая занимается преимущественно железнодорожными перевозками и немного контейнерами и автотранспортом Нужен качественный и креативный дизайн календаря по нашей тематике перевозок (размер макета прилагаю) Это календарь в основном для бизнес-партнеров. Потому стиль должен быть немного ...

    Логотип для компании
    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка доменной почты на GMAIL

    Суть вопроса:    1. У нас куплен домен у регистратора THE HOST _ https://thehost.ua/ ns записи настроены на сайт WIX для пересылки писем 2. Сам домен привязан к профилю на Яндексе и там же сделаны доменные ящики для сотрудников Необходимо ...

    Wix
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна обложки для фотоальбома (кожаный переплет)

    Нужно прорисовать два дизайна обложки для семейного фотоальбома (на подарок жене). Обложка на альбом будет делаться из коричневой кожи. Под прорисованный дизайн будет изготовлено клише один к одному для набивки на коже. Технические характеристики и задание: 1. Альбом будет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Разработка дизайна обложки для фотоальбома (кожаный переплет)
Хороший заказчик. Подробное тех задание, конкретные пожелания по доработке, всегда на связи, оплата мгновенная, приятное общение. Очень рекомендую!
Работа выполнена на высшем уровне. Однозначно рекомендую. Даже после оплаты исполнителем вносились коррективы в макет (как и договаривались). Все было выполнено четко в срок. Постоянно на связи
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