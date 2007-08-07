mister_pavel

Нужно прорисовать два дизайна обложки для семейного фотоальбома (на подарок жене). Обложка на альбом будет делаться из коричневой кожи. Под прорисованный дизайн будет изготовлено клише один к одному для набивки на коже. Технические характеристики и задание: 1. Альбом будет ...