mistercatyan123

Начинающий специалист в медиа

Я начинающий фрилансер, готов принимать заказы:

по администрированию в группа телеграмм (модерация, служба поддержки в чате, раскрутка и реклама сообщества),

по видеомонтажу (создание видео по готовому вашему сценарию и с вашим аудиоозвучкой текста, подбор видеоряда и музыки на мне),

по аудио проектам (убрать аудио диктора из песни или минус из песни, подбор музыки без авторского права под ваш клип, ролик, стих/реп, создание музыки для клипа с нуля; озвучка и дубляж необходимых ролей по вашему предложению на мне),

создание презентации Power Point с нуля (текст и слайды по нужной вам теме создаю),