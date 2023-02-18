mistercatyan123

Рустам Рамазанов mistercatyan123

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Начинающий специалист в медиа

Я начинающий фрилансер, готов принимать заказы:

  • по администрированию в группа телеграмм (модерация, служба поддержки в чате, раскрутка и реклама сообщества),

  • по видеомонтажу (создание видео по готовому вашему сценарию и с вашим аудиоозвучкой текста, подбор видеоряда и музыки на мне),

  • по аудио проектам (убрать аудио диктора из песни или минус из песни, подбор музыки без авторского права под ваш клип, ролик, стих/реп, создание музыки для клипа с нуля; озвучка и дубляж необходимых ролей по вашему предложению на мне),

  • создание презентации Power Point с нуля (текст и слайды по нужной вам теме создаю),

  • обработка картинок и фото (улучшение качества/четкости фото или пикч, удаление фона, создание превью к роликам, создание рекламного банера на сайт, создание шапки или авы для профиля в соцсетях как и гиф при необходимости, создание стикеров).