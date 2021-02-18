misterexuseme

Александр misterexusememisterexuseme
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий специалист в области обеспечения экономической безопасности
Приветствую в своем профиле! Я начинающий специалист по направлению "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. В качестве подработки предоставляю услуги копирайтинга, рерайтинга, описания товаров, переводов, а также написания рекламных статей. На данный момент прохожу курсы SEO, SEM и SMM.
Действие аккаунта приостановлено!