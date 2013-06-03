Выполню для Вас:
• Корректуру рекламно-информационных текстов.
• Корректуру коммерческих предложений, деловых писем, договоров.
• Корректуру статей и обзоров для прессы.
• Корректуру художественных текстов, рассказов, книг, стихов.
• Расшифровку аудиозаписей.
Опыт работы:
- Журналистика (написание статей, обзоров, новостей; проведение интервью, опросов, круглых столов; подготовка пресс-релизов) - 4 года.
- Делопроизводство, подготовка важной документации, организация деловых мероприятий, составление договоров и контрактов - 2 года.
- Рерайтинг, копирайтинг, редактирование текстов, наполнение сайтов контентом – 2 года.
Навыки:
Грамотность, хорошее знание правил русского языка, уверенный пользователь ПК.
Личные качества:
Ответственность, внимательность, исполнительность, усидчивость, пунктуальность.
Образование:
Высшее финансовое образование.
ЗАКАЗЧИКАМ НА ЗАМЕТКУ:
Убедительная просьба: четко, ясно и подробно формулировать задачи. К примеру, что конкретно необходимо подправить (орфографию, пунктуацию или стилистику), т.к. цена зависит от сложности редактируемого материала.
Отдаю предпочтение художественным материалам.
Технические тексты не редактирую!
Торг возможен при больших объемах!
Прайс-лист услуг:
Тексты в Microsoft Word (режим исправлений - по желанию):
КОРРЕКТУРА (исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, а также опечаток, при этом смысл текста, его структура, строй предложений и лексика не меняются) - от 10 р. за 1000 знаков без пробелов;
РЕДАКТИРОВАНИЕ (исправление не только орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок, но ещё и речевых, логических и стилистических) – от 30 р. за 1000 знаков без пробелов.
РАСШИФРОВКА - от 10 рублей за минуту записи.
Срочный заказ (день в день) – оплата в 1,5 раза больше.
Желательные способы оплаты:
WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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