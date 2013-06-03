Заказчик и фрилансер.

Выполню для Вас:

• Корректуру рекламно-информационных текстов.

• Корректуру коммерческих предложений, деловых писем, договоров.

• Корректуру статей и обзоров для прессы.

• Корректуру художественных текстов, рассказов, книг, стихов.

• Расшифровку аудиозаписей.

Опыт работы:

- Журналистика (написание статей, обзоров, новостей; проведение интервью, опросов, круглых столов; подготовка пресс-релизов) - 4 года.

- Делопроизводство, подготовка важной документации, организация деловых мероприятий, составление договоров и контрактов - 2 года.

- Рерайтинг, копирайтинг, редактирование текстов, наполнение сайтов контентом – 2 года.

Навыки:

Грамотность, хорошее знание правил русского языка, уверенный пользователь ПК.

Личные качества:

Ответственность, внимательность, исполнительность, усидчивость, пунктуальность.

Образование:

Высшее финансовое образование.

ЗАКАЗЧИКАМ НА ЗАМЕТКУ:

Убедительная просьба: четко, ясно и подробно формулировать задачи. К примеру, что конкретно необходимо подправить (орфографию, пунктуацию или стилистику), т.к. цена зависит от сложности редактируемого материала.

Отдаю предпочтение художественным материалам.

Технические тексты не редактирую!

Торг возможен при больших объемах!

Прайс-лист услуг:

Тексты в Microsoft Word (режим исправлений - по желанию):

КОРРЕКТУРА (исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, а также опечаток, при этом смысл текста, его структура, строй предложений и лексика не меняются) - от 10 р. за 1000 знаков без пробелов;

РЕДАКТИРОВАНИЕ (исправление не только орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок, но ещё и речевых, логических и стилистических) – от 30 р. за 1000 знаков без пробелов.

РАСШИФРОВКА - от 10 рублей за минуту записи.

Срочный заказ (день в день) – оплата в 1,5 раза больше.

Желательные способы оплаты:

WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi кошелек.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!