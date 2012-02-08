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Личные Данные
Вуз: Одесская Академия Холода
Образование: высшее (IT сфера)
Языки: английский, русский, украинский.
Места работы: многочисленные онлайн проекты, сайты и магазины.
Акаунт в advego, где я выполнил около 1000 работ: http://advego.ru/profile/mistik_max/author/
Ссылка на страницу vkontakte с примерами моего творчества: http://vkontakte.ru/id4259700
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