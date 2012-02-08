Играю словами, как мячом Марадона...

-Мы всю жизнь куда-то идем, приходим, и снова идем...

-Нужна помощь первоклассного копирайтера?

-Тогда Вы пришли точно по адресу!

-Давайте начнем! Мои услуги в Вашем распоряжении!

-При сотрудничестве со мной, как минимум, Вы, получаете:

• Высокий профессионализм и творческий подход к заданию, с учетом всех пожеланий.

• Качественно и вовремя выполненную работу.

• Уникальные тексты любого стиля, на любую тему: статьи, продающие тексты, рекламные слоганы, описания для сайтов, иллюстрации, аннотации, рецензии литературные рассказы…

• Адекватную стоимость услуг.

• Разумное и выгодное вложение Ваших денег. Будьте уверены – каждое написанное мною слово значительно приумножит Ваш доход.

Личные Данные

Вуз: Одесская Академия Холода

Образование: высшее (IT сфера)

Языки: английский, русский, украинский.

Места работы: многочисленные онлайн проекты, сайты и магазины.

Акаунт в advego, где я выполнил около 1000 работ: http://advego.ru/profile/mistik_max/author/

Ссылка на страницу vkontakte с примерами моего творчества: http://vkontakte.ru/id4259700

-При необходимости могу выслать более детальное портфолио с примерами проданных текстов.

-До связи! Жду Ваших предложений!