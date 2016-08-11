mistukov

Андрей mistukov

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Инженер – это изобретательный человек с аналитическим складом ума и математическими способностями. Я тот кто Вам нужен!

Предлагаю Вам профессиональные услуги высококвалифицированного инженера с богатым и разносторонним опытом работы. 

Обо мне:

- Владение проектными программами (AutoCad, Revit, SPDS, Project studio, Tekla), расчетными (SCAD, Лира, Мономах). 

- Разработка чертежей – КМ, КЖ, КР, стадии "П" и "Р". 

- Расчеты. 

- Проверка чертежей удаленных исполнителей. 

- Подготовка и разработка материалов и чертежей для исходно-разрешительной документации. 

- Координация проектно-изыскательных работ по всему комплексу проекта. 

- Сбор, учёт и оценка полноты полученных от заказчика исходных данных, необходимых для выполнения работ. 

- Знание конструкторской и архитектурной документации, стандартов, технических условий и инструкций по оформлению чертежей и др.конструкторской документации. 

Опыт работы:

Большой опыт проектирования крупных жилых и нежилых объектов. Я принимал участие в проектировании таких объектов как: 

- ДВФУ на острове Русский Владивосток для саммита 2012, 

- главный офис банка ВТБ на ул. Воронцовская, 

- различные объекты (жилые многоэтажные здания, таунхаусы, коттеджи, дет.сады, школы) в микрорайонах Аристово, Бирюлево, Раменки. 

- а также котлован для стадиона Динамо в Москве, 

- конструирование торгового центра из металлического каркаса "Твой Дом" на Осташковском шоссе.  

Буду рад сотрудничать с Вами! 

Основные преимущества: 

• соблюдение сроков выполнения задачи 

• доступность в удобное для Вас время и не только 

• выполнение задачи лучше чем Вы предполагали 

С уважением, Андрей Мистюков

Свяжитесь со мной: 

Телефон • 8 (906) 033-97-94 

email [email protected]

Результат – наша группа станет сильным звеном Вашей компании!