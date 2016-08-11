Предлагаю Вам профессиональные услуги высококвалифицированного инженера с богатым и разносторонним опытом работы.
Обо мне:
- Владение проектными программами (AutoCad, Revit, SPDS, Project studio, Tekla), расчетными (SCAD, Лира, Мономах).
- Разработка чертежей – КМ, КЖ, КР, стадии "П" и "Р".
- Расчеты.
- Проверка чертежей удаленных исполнителей.
- Подготовка и разработка материалов и чертежей для исходно-разрешительной документации.
- Координация проектно-изыскательных работ по всему комплексу проекта.
- Сбор, учёт и оценка полноты полученных от заказчика исходных данных, необходимых для выполнения работ.
- Знание конструкторской и архитектурной документации, стандартов, технических условий и инструкций по оформлению чертежей и др.конструкторской документации.
Опыт работы:
Большой опыт проектирования крупных жилых и нежилых объектов. Я принимал участие в проектировании таких объектов как:
- ДВФУ на острове Русский Владивосток для саммита 2012,
- главный офис банка ВТБ на ул. Воронцовская,
- различные объекты (жилые многоэтажные здания, таунхаусы, коттеджи, дет.сады, школы) в микрорайонах Аристово, Бирюлево, Раменки.
- а также котлован для стадиона Динамо в Москве,
- конструирование торгового центра из металлического каркаса "Твой Дом" на Осташковском шоссе.
Буду рад сотрудничать с Вами!
Основные преимущества:
• соблюдение сроков выполнения задачи
• доступность в удобное для Вас время и не только
• выполнение задачи лучше чем Вы предполагали
С уважением, Андрей Мистюков.
Свяжитесь со мной:
Телефон • 8 (906) 033-97-94
email • [email protected]
Результат – наша группа станет сильным звеном Вашей компании!