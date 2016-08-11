Инженер – это изобретательный человек с аналитическим складом ума и математическими способностями. Я тот кто Вам нужен!

Предлагаю Вам профессиональные услуги высококвалифицированного инженера с богатым и разносторонним опытом работы.

Обо мне:

- Владение проектными программами (AutoCad, Revit, SPDS, Project studio, Tekla), расчетными (SCAD, Лира, Мономах).

- Разработка чертежей – КМ, КЖ, КР, стадии "П" и "Р".

- Расчеты.

- Проверка чертежей удаленных исполнителей.

- Подготовка и разработка материалов и чертежей для исходно-разрешительной документации.

- Координация проектно-изыскательных работ по всему комплексу проекта.

- Сбор, учёт и оценка полноты полученных от заказчика исходных данных, необходимых для выполнения работ.

- Знание конструкторской и архитектурной документации, стандартов, технических условий и инструкций по оформлению чертежей и др.конструкторской документации.

Опыт работы:

Большой опыт проектирования крупных жилых и нежилых объектов. Я принимал участие в проектировании таких объектов как:

- ДВФУ на острове Русский Владивосток для саммита 2012,

- главный офис банка ВТБ на ул. Воронцовская,

- различные объекты (жилые многоэтажные здания, таунхаусы, коттеджи, дет.сады, школы) в микрорайонах Аристово, Бирюлево, Раменки.

- а также котлован для стадиона Динамо в Москве,

- конструирование торгового центра из металлического каркаса "Твой Дом" на Осташковском шоссе.

Буду рад сотрудничать с Вами!

Основные преимущества:

• соблюдение сроков выполнения задачи

• доступность в удобное для Вас время и не только

• выполнение задачи лучше чем Вы предполагали

С уважением, Андрей Мистюков .

Свяжитесь со мной:

Телефон • 8 (906) 033-97-94

email • [email protected]

Результат – наша группа станет сильным звеном Вашей компании!