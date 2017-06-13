Марина Самойлова misweetmisweet
42 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Корректура, редактура текстов. Опыт работы в печатных СМИ. Рерайт, копирайт (тематика ниже, в дополнительной информации).
Корректор. Журналист (в бумажном СМИ). Сотрудничаю с местными печатными изданиями, электронными ресурсами - корректура текстов, статьи, наполнение сайтов.
Мои темы:
- воспитание и образование;
- детская тематика (мама двух мальчиков), могу и авторские материалы писать.
- медицина, здоровье, правильное питание, диеты;
- домашние животные;
- история, культура, ремесла;
- отдых и туризм;
- компьютеры, программирование;
- юриспруденция;
- дизайн;
- строительные, ремонтно-отделочные работы;
- экономика, торговля, финансы, банковское дело (НО!! с удовольствием напишу про мошенников);
- техника, механика.