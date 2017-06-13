misweet

Марина Самойлова misweet

 
42 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Корректура, редактура текстов. Опыт работы в печатных СМИ. Рерайт, копирайт (тематика ниже, в дополнительной информации).

Корректор. Журналист (в бумажном СМИ). Сотрудничаю с местными печатными изданиями, электронными ресурсами  - корректура текстов, статьи, наполнение сайтов. 

Мои темы:

  • воспитание и образование;
  • детская тематика (мама двух мальчиков), могу и авторские материалы писать.
  • медицина, здоровье, правильное питание, диеты;
  • домашние животные;
  • история, культура, ремесла;
  • отдых и туризм;
Не мои темы:
  • компьютеры, программирование;
  • юриспруденция;
  • дизайн;
  • строительные, ремонтно-отделочные работы;
  • экономика, торговля, финансы, банковское дело (НО!! с удовольствием напишу про мошенников);
  • техника, механика.
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