Корректура, редактура текстов. Опыт работы в печатных СМИ. Рерайт, копирайт (тематика ниже, в дополнительной информации).

Корректор. Журналист (в бумажном СМИ). Сотрудничаю с местными печатными изданиями, электронными ресурсами - корректура текстов, статьи, наполнение сайтов.

Мои темы:

воспитание и образование;

детская тематика (мама двух мальчиков), могу и авторские материалы писать.

медицина, здоровье, правильное питание, диеты;

домашние животные;

история, культура, ремесла;

отдых и туризм;