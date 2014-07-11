Закинуть на хостинг скрипт букса. Настроить его. Установить мои данные.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
9 лет назад
Закинуть на хостинг скрипт букса. Настроить его. Установить мои данные.
Форма для отправки на майл, введенных данных, какие нужно поля я скажу в ЛС.
нужна визитка для ювелира, просто но со вкусом.
Есть галерея, фото отображаются все и сразу, надо чтобы они разбивались на страницы.
Заполнить каталог-галерею ювелирных украшений, к каждой картинке подпись в виде артикула и веса. Более 20000 картинок. Постепенная оплата по факту выполненной работы.
Нужно сделать простую галерею для ювелирных украшений, с возможностью добавления артикула, веса и краткого описания. Галерею сделать в стиле основного сайта vj-m.ru и поставить на мой хостиинг, и прикрепить к поддомену.