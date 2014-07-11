mitay1989

Дмитрий mitay1989

 
34 годаРоссия/Шарья
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Digital_AK
Георгий 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать форму обратной связи
Утром стулья, вечером деньги. Сделал работу получил деньги. С такими людьми приятно работать.
100% качественно выполненная работа в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
snelius
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сделать дизайн визитки
Хороший заказчик, все четко, по делу. Рекоммендую!
Профессионал с большой буквы, рекомендую всем!
Ответный отзыв
charavallium
Владимир 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать разбивку каталога на страницы
Хороший заказчик! Рекомендую!
Быстро и качественно, спасибо!
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Установить галерею на сайт
Спасибо Дмитрий за приятную работу! ТЗ четко! оплата своевременная! Рекомендую!
Работает быстро, качественно. Исполнила все мои капризы)
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