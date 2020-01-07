mitrofanova_mv

Здравствуйте,
Уважаемый работодатель!
Кому я могу быть полезна:
- бизнес которому нужна реклама на новой интернет площадке, но YouTube канал вести не будут.
- Компании, блогеры, специалисты, которым нужен свой канал, его развитие и продвижение.
Стратегию работы с YouTube для вас подберу индивидуально.
На сайте "weblancer.net" я являюсь Фрилансером.
Опыт работы с YouTube каналами четыре года.
Опыт создания промо роликов новичок.
Мое местоположение — Россия, г. Новосибирск.
Я представляю «Частное лицо». Основная моя специализация – дипломированный интернет-маркетолог сертифицированный специалист по администрированию и продвижению каналов на YouTube, специалист по созданию анимированных промо роликов.
Я профессионально занимаюсь разработкой стратегии, оптимизацией, продвижением каналов и настройкой рекламы в Google ADS.
Стоимость моих услуг определяется индивидуально, исходя из задач и возможностей предпринимателя и бизнес-проекта. Оплату за работу я могу принимать следующими способами — Наличные, Банковский перевод, Электронные деньги.