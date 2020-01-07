mitrofanova_mv

ЭКСПЕРТ по YOUTUBE. Создание анимированных промо роликов

Здравствуйте,

Уважаемый работодатель!

Кому я могу быть полезна:

- бизнес которому нужна реклама на новой интернет площадке, но YouTube канал вести не будут.

- Компании, блогеры, специалисты, которым нужен свой канал, его развитие и продвижение.

Стратегию работы с YouTube для вас подберу индивидуально.

На сайте "weblancer.net" я являюсь Фрилансером.

Опыт работы с YouTube каналами четыре года.

Опыт создания промо роликов новичок.

Мое местоположение — Россия, г. Новосибирск.

Я представляю «Частное лицо». Основная моя специализация – дипломированный интернет-маркетолог сертифицированный специалист по администрированию и продвижению каналов на YouTube, специалист по созданию анимированных промо роликов.

Я профессионально занимаюсь разработкой стратегии, оптимизацией, продвижением каналов и настройкой рекламы в Google ADS.

Стоимость моих услуг определяется индивидуально, исходя из задач и возможностей предпринимателя и бизнес-проекта. Оплату за работу я могу принимать следующими способами — Наличные, Банковский перевод, Электронные деньги.