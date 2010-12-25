Инженер
Образование высшее, Волгоградский государственный технический университет, специальность-электроснабжение. Большой опыт работы по курсовому и дипломному проектированию, стаж работы в сетевых организациях более 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $50
от 4 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга