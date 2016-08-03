mix3dmixailow

Михайлов mix3dmixailow

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Основная специализация деревообработка.

Мебель, архитектура малых форм, эксклюзивные изделия. 

-Дизайн.

-оцифровка чертежей (перевод чертежей с бумаги в электронный вид).

-построение 3д моделей.

-разработка изделия (дизайн > деталировка/чертежи > технология изготовления).

-консультирование по производству изделий из дерева.

Работаю технологом на Деревообрабатывающем Производстве специализирующемся на

изготовлении декоративных элементов.

Учусь по специальности технолог деревообрабатывающего производства.

Владею программами autocad, 3ds max, компас 3d и другие.