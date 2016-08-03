mix3dmixailow

Основная специализация деревообработка.
Мебель, архитектура малых форм, эксклюзивные изделия.
-Дизайн.
-оцифровка чертежей (перевод чертежей с бумаги в электронный вид).
-построение 3д моделей.
-разработка изделия (дизайн > деталировка/чертежи > технология изготовления).
-консультирование по производству изделий из дерева.
Работаю технологом на Деревообрабатывающем Производстве специализирующемся на
изготовлении декоративных элементов.
Учусь по специальности технолог деревообрабатывающего производства.
Владею программами autocad, 3ds max, компас 3d и другие.
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