mixalmaz

Михаил Алмазов mixalmaz

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Креативные дизайн и мультимедиа решения !

Опыт работы, с 1998 - 2015 г.:

- OOO «Наша Справа» - Визуальная реклама 

- Дизайн-Студия «Мульти-Арт» - Полиграфическое издательство

- Ра «Лев-ко» - Визуальная реклама,  дизайн интерьеров 

- Телеканал «НТА-Незалежне Телевізійне Агентство» 

- Художник-дизайнер телепрограм  «Колия», «Деловая Неделя»

- Дизайнер-конструктор , визуализатор интерьеров 

- Монтаж и анимационное, графическое оформление документальных фильмов (исторический Львов, Lafarge)

Владею программами: 

- 3D Max + V-ray, Corel Draw, Canopus EDIUS, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop,  Fruity loops, Adobe Аudition, Traktor DJ Studio, Wirtual Dub и другими программами для создания  графики, звука.

Сферы деятельности:

- Дизайн интерьеров

- Создание рекламных роликов

- Монтаж сюжетов, документальных фильмов

- Режиссерская постановка игровых рекламных роликов

- Сценарист

- Полиграфический  дизайн

- Бренд-дизайн

- Фирменный стиль

- Web дизайн

Личные качества:

- Абстрактное и креативное аудиовизуальное мышление

- Хорошее чувство музыки и видео ряда

- Свободная и далеко идущая  фантазия

- Навыки самостоятельного ведения проектов

- Ответственность

- Коммуникабельность 

- Быстрое обучение, усвоение нового 

Контакты:

+38 (066) 82 88 358

+38 (093) 361 90 28

[email protected]

Платежные данные: 

Z218999138053

U294577700246

       ПриватБанк : 5168 7572 5333 0965

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