Опыт работы, с 1998 - 2015 г.:
- OOO «Наша Справа» - Визуальная реклама
- Дизайн-Студия «Мульти-Арт» - Полиграфическое издательство
- Ра «Лев-ко» - Визуальная реклама, дизайн интерьеров
- Телеканал «НТА-Незалежне Телевізійне Агентство»
- Художник-дизайнер телепрограм «Колия», «Деловая Неделя»
- Дизайнер-конструктор , визуализатор интерьеров
- Монтаж и анимационное, графическое оформление документальных фильмов (исторический Львов, Lafarge)
Владею программами:
- 3D Max + V-ray, Corel Draw, Canopus EDIUS, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Fruity loops, Adobe Аudition, Traktor DJ Studio, Wirtual Dub и другими программами для создания графики, звука.
Сферы деятельности:
- Дизайн интерьеров
- Создание рекламных роликов
- Монтаж сюжетов, документальных фильмов
- Режиссерская постановка игровых рекламных роликов
- Сценарист
- Полиграфический дизайн
- Бренд-дизайн
- Фирменный стиль
- Web дизайн
Личные качества:
- Абстрактное и креативное аудиовизуальное мышление
- Хорошее чувство музыки и видео ряда
- Свободная и далеко идущая фантазия
- Навыки самостоятельного ведения проектов
- Ответственность
- Коммуникабельность
- Быстрое обучение, усвоение нового
Контакты:
+38 (066) 82 88 358
+38 (093) 361 90 28
Платежные данные:
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ПриватБанк : 5168 7572 5333 0965
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