Дизайн студия MixColor
Специализация: Оптимизация (SEO) / SMO
Дополнительные специализации: Дизайн / Полиграфический дизайн, Разработка сайтов / Сайт "под ключ", Дизайн / Логотипы
Опыт работы: 3 года
Стоимость часа работы — $10
Стоимость месяца работы — $1500
• Все для vkontakte.ru (весь комплекс услуг от дизайна до smo)
• FaceBook, Twitter
• Разработка сайтов.
• Логотипы и Фирменный стиль
• Полиграфия (Афиши, визитки)
• Обработка фото (Adobe Photoshop)
Работаю с 50% предоплатой. Либо СБР или любой другой гарант с вашей стороны
Действие аккаунта приостановлено!