Дизайн студия MixColor

Специализация: Оптимизация (SEO) / SMO

Дополнительные специализации: Дизайн / Полиграфический дизайн, Разработка сайтов / Сайт "под ключ", Дизайн / Логотипы

Опыт работы: 3 года

Стоимость часа работы — $10

Стоимость месяца работы — $1500

• Все для vkontakte.ru (весь комплекс услуг от дизайна до smo)

• FaceBook, Twitter

• Разработка сайтов.

• Логотипы и Фирменный стиль

• Полиграфия (Афиши, визитки)

• Обработка фото (Adobe Photoshop)

Работаю с 50% предоплатой. Либо СБР или любой другой гарант с вашей стороны