Потрясающая замена Дизайн-проекту (интерьеры,фасады)

ЗАКАЖИ: "Выездную Консультацию" дизайнера.

Цена указана за Полную Выездную Консультацию ! (6 000 р.- до 4х часов.)

или

Частичную Консультацию! (2 500 р.)

Онлайн Консультация (1 000 - 5 000 р.)ГАРАНТИРОВАННО: "Получишь удовольствие от минимума потраченного времени":

-на планирование пространства;

-на планирование потолков и напольных покрытий;

-на планирование электрики и света;

-на расстановку мебели и техники;

-на подбор и размещение декоративных материалов и аксессуаров.СЭКОНОМИШЬ: на Дорогих 3D визуализациях,

ЗАКАЗАВ "Упрощенные 3D визуализации":

-интерьеры (3 000 р.\шт.\1 ракурс);

-фасады домов ( 3 000 - 4 000 р.\шт.\1 ракурс\1 этаж);

Онлайн Заказ (3 000 - 4 000 р.\шт.)

или

ЗАКАЗАВ на объекте (дом, кв-ра), при Выездной Консультации - "НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ, ЧЕРТЕЖИ":

-интерьеры (500 - 3 000 р.\шт.);

-фасады домов (1 000 - 6 000 р.\шт.)

Онлайн Заказ (2 500 - р.\шт.)ВНИМАНИЕ ! по желанию можно ЗАКАЗАТЬ "Частичный" или "Полный" Дизайн-проект.

ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕПодробности

на сайте: mixdesign48

в вк: m/id400717311

время работы:

Пн.- Сб. С 10.00 до 20.00 ч.