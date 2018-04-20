ЗАКАЖИ: "Выездную Консультацию" дизайнера.
Цена указана за Полную Выездную Консультацию ! (6 000 р.- до 4х часов.)
или
Частичную Консультацию! (2 500 р.)
Онлайн Консультация (1 000 - 5 000 р.)ГАРАНТИРОВАННО: "Получишь удовольствие от минимума потраченного времени":
-на планирование пространства;
-на планирование потолков и напольных покрытий;
-на планирование электрики и света;
-на расстановку мебели и техники;
-на подбор и размещение декоративных материалов и аксессуаров.СЭКОНОМИШЬ: на Дорогих 3D визуализациях,
ЗАКАЗАВ "Упрощенные 3D визуализации":
-интерьеры (3 000 р.\шт.\1 ракурс);
-фасады домов ( 3 000 - 4 000 р.\шт.\1 ракурс\1 этаж);
Онлайн Заказ (3 000 - 4 000 р.\шт.)
или
ЗАКАЗАВ на объекте (дом, кв-ра), при Выездной Консультации - "НАБРОСКИ, ЭСКИЗЫ, ЧЕРТЕЖИ":
-интерьеры (500 - 3 000 р.\шт.);
-фасады домов (1 000 - 6 000 р.\шт.)
Онлайн Заказ (2 500 - р.\шт.)ВНИМАНИЕ ! по желанию можно ЗАКАЗАТЬ "Частичный" или "Полный" Дизайн-проект.
ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕПодробности
на сайте: mixdesign48
в вк: m/id400717311
время работы:
Пн.- Сб. С 10.00 до 20.00 ч.