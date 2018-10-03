mixoid13

Андрей Кагадеев mixoid13

 
41 годРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
3 года назад
Создать логотип 3 варианта
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!
Отличный исполнитель. Сделал логотип точно в срок. Превзошел все ожидания. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация скорости загрузки сайта
Все прошло отлично. Четко поставленная задача. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Благодарен Дмитрию за оптимизацию скорости загрузки сайта. Сайт летает, работа выполнена быстро и точно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ditrik
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка Landing Page. Разместить на хостинге.
Четкое тз. Быстрая оплата. Рекомендую
Дмитрий отличный исполнитель. Сделал свою работу точно в срок. Профессионал своего дела. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв