Нужно создать логотип. Совместить 3 символа: кадуцей, весы правосудия и лаврушку. Надпись: ПРИЗВАНИЕ. Юридическая помощь. Сделать 3 варианта различный лого. К этим вариантам: лого+надпись снизу и лого+надпись справа. Файл должен открываться, редактироваться в Adobe Illustrator т.е. файлы ...
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно скачать виртуальный тур музея, а в дальнейшим разместить на сайте cms wordpress. http://surikov-dom.com/virtualnyj-tur.html Какие сроки и цены? Сайт еще не готов, но в дальнейшим нужна будет интеграцияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $2
Нужно улучшить скорость сайта. http://lazer.studioВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно сверстать лендинг. Имеется десктопная версия и мобильная. Желательно сделать на Bootstrap. Буду смотреть верстку в разных браузерах. Лендинг нужен не мне, а моему заказчику. Поэтому принимать работу буду не только я. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую уважаемые фриланесеры. Нужен сайт на Вордпресс. Домен и хостинг есть. Наш сайт http://sktdom.ru. Техническое задание еще не готовы. Хотелось бы с ориентироваться по ценам и срокам. Так же нужен уникальный текст главной страницы по теме ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт5 лет назад