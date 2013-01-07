владею инностранными языками

HH.ua

Мизун Марьяна Валериевна

29 лет (27 марта 1983)Женский полМукачево, не готова к переездуНе готова к командировкам

+380 95 5226658

[email protected]желаемый способ связи

Желаемая должность и зарплата

переводчик венгерского, английского языков

40 000 руб.

Административный персонал

Вечерний секретарь

Письменный перевод

Ввод данных

Частичная занятость, Удаленная работа

Образование

2006

Львовский пед. институт

романо -германский, магистр

Знание языков

Украинский — родной

Английский — могу проходить интервью

Венгерский — свободно владею

Русский — свободно владею

Французский — базовые знания

Опыт работы 6 лет 1 месяц

Январь 2007 — по настоящее время (6 лет 1 месяц)

Лесоиндустрия (Мукачево) — Деревообработка

переводчик, офис-менеджер

перевод с английского и венгерского языков, работа в сфере ВЭД, знание офисных,компьютерных программ

Ключевые навыки

перевод с венгерского и английского языков, уверенный пользователь компьютера. Представлю ваш интерес на границе с Венгрией и Словакией

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Украина

Разрешение на работу: Украина

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения