Мизун Марьяна Валериевна
29 лет (27 марта 1983)Женский полМукачево, не готова к переездуНе готова к командировкам
+380 95 5226658
[email protected]желаемый способ связи
Желаемая должность и зарплата
переводчик венгерского, английского языков
40 000 руб.
Административный персонал
Вечерний секретарь
Письменный перевод
Ввод данных
Частичная занятость, Удаленная работа
Образование
2006
Львовский пед. институт
романо -германский, магистр
Знание языков
Украинский — родной
Английский — могу проходить интервью
Венгерский — свободно владею
Русский — свободно владею
Французский — базовые знания
Опыт работы 6 лет 1 месяц
Январь 2007 — по настоящее время (6 лет 1 месяц)
Лесоиндустрия (Мукачево) — Деревообработка
переводчик, офис-менеджер
перевод с английского и венгерского языков, работа в сфере ВЭД, знание офисных,компьютерных программ
Ключевые навыки
перевод с венгерского и английского языков, уверенный пользователь компьютера. Представлю ваш интерес на границе с Венгрией и Словакией
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Украина
Разрешение на работу: Украина
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения