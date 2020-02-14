1.Образование высшее (Филологический факультет БГУ).Журналист. Работала в издательстве "ЭКОС", в информационно-аналитическом отделе администрации Республики Бурятия
1. На протяжении последних полутора лет работала на постоянной основе на сайт happens.ru. Занималась наполнением контента -
подбирала новости и предстоящие события, делала их рерайт, искала иллюстрации, публиковала. Объем работы за день- 14 новостей и 5 событий в среднем 700-800 знаков каждый. Около 10 тыс. знаков
за 4 часа.
2. Есть опыт работы с SEO. Работала 5 лет копирайтером на бирже Адвего. Есть примеры работ на различные темы с уникальностью 90-95%
(авторские тексты, реарайт, копирайт, отзывы). Пишу по оценке Главреда на 7-8
баллов.
3. Ответственна: при необходимости работаю в выходные,праздничные дни. Редко «отпрашиваюсь» у заказчика.