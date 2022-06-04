mk01diana

Диана Макаева mk01diana

 
22 годаРоссия/Оренбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Ранее я училась в гимназии, литературный класс. После окончания поступила на Филологический факультет Оренбургского Государственного Педагогического Университета. К тому же, с 2015 года занимаю театральным искусством, это увлечение дает возможность постановки речи и грамотного произношения. 

Работаю с комплексом дисциплин, в первую очередь именно с анализом текстов, различного масштаба.  Изучаю язык, его трансформацию, происхождение и различные нюансы

Можно отметить, что помимо языка, усердно изучаю историю, это комплекс знаний в различных сферах. 