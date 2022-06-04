Ранее я училась в гимназии, литературный класс. После окончания поступила на Филологический факультет Оренбургского Государственного Педагогического Университета. К тому же, с 2015 года занимаю театральным искусством, это увлечение дает возможность постановки речи и грамотного произношения.

Работаю с комплексом дисциплин, в первую очередь именно с анализом текстов, различного масштаба. Изучаю язык, его трансформацию, происхождение и различные нюансы.

Можно отметить, что помимо языка, усердно изучаю историю, это комплекс знаний в различных сферах.