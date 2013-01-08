mk1455222

Михаил mk1455222

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт-визитка для кафе

    $500

    Нужен сайт-визитка под ключ для кафе быстрого питания с разделами: - главная - меню - доставка - обратная связь Есть домен, логотип и фирменный стиль в виде ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изготовление макетов

    $50

    Необходимо изготовить макеты баннеров на основе исодных данных для кафе. Работы надо сделать до завтрашнего утра 10.00 Всего два баннера.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Листовка рекламная

    $50

    Срочно нужно изготовить эскиз рекламной листовки для распространения на улице. Формат А6, есть логотип, необходимо разместить читабельно вместе с текстом. Срок исполнения заказа -1-2 часа.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
$10
10 баллов
12 лет назад
Изготовление макетов
Толковый грамотный заказчик и просто хороший человек. Своевременная оплата.
Работа сделана качественно и в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Листовка рекламная
Рад оставить Вам отзыв первым. Адекватный заказчик, сотрудничеством польностью доволен, оплата произведена вовремя. Удачного роста на сервисе!
Оперативно и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв