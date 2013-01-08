$500
Нужен сайт-визитка под ключ для кафе быстрого питания с разделами: - главная - меню - доставка - обратная связь Есть домен, логотип и фирменный стиль в виде ...
Сайты «под ключ»32 заявки
Закрыт
12 лет назад
Нужен сайт-визитка под ключ для кафе быстрого питания с разделами: - главная - меню - доставка - обратная связь Есть домен, логотип и фирменный стиль в виде ...
Необходимо изготовить макеты баннеров на основе исодных данных для кафе. Работы надо сделать до завтрашнего утра 10.00 Всего два баннера.
Срочно нужно изготовить эскиз рекламной листовки для распространения на улице. Формат А6, есть логотип, необходимо разместить читабельно вместе с текстом. Срок исполнения заказа -1-2 часа.