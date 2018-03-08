Добрый вечер! Я начинающий предприниматель - нужна помощь!!! 1. Ищу человека который может помочь - определиться с выбором 1С Управление торговлей 10.3 или уже более свежую версию установить. 2. Установит мне выбранную версию. ...
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- 1С-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать адаптивный интернет магазин , фото галерея , блог (статьи) , Тема "Продажа и монтаж систем отопления" Все с нуля , есть только логотип и наброски примерные как я хочу его видеть. ...Интернет-магазины28 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день сколько будут стоить ваши услуги по дизайну, в шапке написано то что мне нужно? Распишите пожалуйста по позициям отдельно. Фирма занимаемся продаже и установкой отопления. Заранее спасибо буду ждать от ...Баннерынет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно придумать логотип и слоган для Фирмы занимающейся продажей и установкой отопления и водоснабжения. И приготовить готовый вариант листовки для расклейки на рекламных досках формата А5 - соответственно в том же дизайне. Сколько ...Баннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад