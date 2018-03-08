mk_pro

Николай mk_pro

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 1С Управление торговлей.

    Добрый вечер! Я начинающий предприниматель - нужна помощь!!! 1. Ищу человека который может помочь - определиться с выбором 1С Управление торговлей 10.3 или уже более свежую версию установить. 2. Установит мне выбранную версию. ...

    1С-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание интернет магазина!

    Нужно создать адаптивный интернет магазин , фото галерея , блог (статьи) , Тема "Продажа и монтаж систем отопления" Все с нуля , есть только логотип и наброски примерные как я хочу его видеть. ...

    Интернет-магазины28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип-слоган, рекламный баннер,визитка

    Добрый день сколько будут стоить ваши услуги по дизайну, в шапке написано то что мне нужно? Распишите пожалуйста по позициям отдельно. Фирма занимаемся продаже и установкой отопления. Заранее спасибо буду ждать от ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать Логотип , и листовку для расклейки обьявлений

    Нужно придумать логотип и слоган для Фирмы занимающейся продажей и установкой отопления и водоснабжения. И приготовить готовый вариант листовки для расклейки на рекламных досках формата А5 - соответственно в том же дизайне. Сколько ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад