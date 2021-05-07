Создаю видеоролики на заказ (рекламные, для сторис, видеозаставки и пр.) Принимаю ваши пожелания. ☎WhatsApp +79112134165

Видеомонтажем занимаюсь с 2011 года. Очень люблю это дело. Сначала снимала кадры на камеру, потом в программе Pinnacle Studio объединяла их,

обрезала, соединяла, вставляла эффекты, музыку.

Позже научилась работать в программе Camtasia. В ней создавала видео с озвучкой и музыкой.

Закончила курс Алексея Радонца и уже создала шикарные ролики в программах After Effects и Vegas Pro для рекламы бизнеса, для Инстаграм, красивые видеоальбомы, памятный свадебный альбом, заставки для видео на Ютуб.