Трудолюбив, честен, креативен

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ• Успешный опыт работы в торговле, продажах и обслуживании более 10 лет;• Опыт в управлении и развитии каналов продаж;• Опыт административной работы, обучении и управлении персоналом;• Знание теории и практики продаж в целом;• Опыт в организации и внедрении проектов направленных на повышение эффективности продаж.• Опыт в проведении переговоров и презентаций, заключение договоров.

ОПЫТ РАБОТЫ ПрАТ «МТС Україна» С 08.2012- по 02.2015 Эксперт по продажам и обслуживанию абонентов (супервайзер).• Осуществление контроля за продажным и послепродажным обслуживанием.• Контроль за правильностью выполнения должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и выполнения СКО работниками магазина;• Контроль за наличием в магазине всех необходимых рекламно-информационных материалов и товарной продукции;• Осуществление про активных продаж услуг и оборудования, приём и обработка заявок от абонентов.• Заключение договоров и предоставление консультаций по телекоммуникационным услугам компании.• Планирование и организация мер, направленных на развитие вверенной территории и увеличение объёмовпродаж.• Анализ ключевых показателей эффективности и подготовка регулярной отчётности.• Подбор, обучение и мотивация персонала.ВАТ «Укртелеком» С 05.2011- по 11.2011 Руководитель группы прямых продаж.• Обеспечение и контроль выполнения плановых показателей по продажам и доходам;• Расширение рынка сбыта продукции компании на вверенной территории.• Обеспечение бесперебойного функционирование точек продаж;• Контроль выполнения корпоративных стандартов качества обслуживания покупателей;• Координация и контроль за проведением рекламных акций, БТЛ активностей и других мероприятий;• Контроль движения ТМЦ и финансовых средств. Ведение ассортиментной политики;• Анализ результатов деятельности прямого канала, разработка методов повышения эффективности продаж.• Взаимодействие с контролирующими органами;• Подбор, обучение и мотивация персонала.С 12.2010 – по 05.2011 Ведущий эксперт по обслуживанию потребителей.• Выполнение количественных и финансовых плановых показателей;• Поиск и привлечение новых клиентов, в том числе и в сегменте B2B;• Прямые продажи;• Обеспечение бесперебойной работы «Пунктов Обслуживания Абонентов».• Заключение договоров, осуществление контрактных подключений и пролонгация;• Работа с биллинговыми, продуктивными системами, кассовая дисциплина;• Заказ, получение и подготовка товаров к продаже, продажа и послепродажное обслуживание;• Проведение мониторинга;• Разработка коммерческих предложений и организация презентаций; • Обучение персонала, контроль за качеством обслуживания.С 05.2008 – по 12.2011 Эксперт по обслуживанию потребителей.• Выполнение плана продаж;• Прямые продажи товаров и услуг компании;• Качественное обслуживание клиентов;• Заключение договоров;• Ведение первичной отчётности и документации;• Мерчендайзинг.ЗАО «Германос Телеком Украина»05.2006 – 02.2008 Эксперт по продажам. * Поиск, привлечение и обслуживание клиентов;* Реализация товарной продукции, цифровой техники, мобильных телефонов и аксессуаров в торговой точке;* Качественное обслуживание клиентов* Осуществление контрактных подключений и пролонгаций к сетям украинских операторов мобильной связи: МТС(UMC), Life и Kyivstar;* Заказ, приём, выкладка и учёт товарной продукции, проведение мониторинга по ценам и ассортименту.* Ведение первичной складской и бухгалтерской документации;* Организация сервисной поддержки клиентов;* Мерчендайзинг.ОБРАЗОВАНИЕЛуганский Национальный Педагогический Университет им. Тараса Шевченкогод окончания - 2010 Специальность: «Финансист», Факультет «Экономики и Бизнеса» Квалификация: «Специалист» Киевский Славистический Университетгод окончания - 2008Специальность: «Финансист»Факультет «Экономики и Бизнеса» Квалификация: «Специалист» Луганский государственный колледж экономики и торговли.год окончания - 2005Специальность: «Финансист»Факультет «Экономики и Бизнеса»Квалификация: Младший специалист. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ- Опытный пользователь ПК: Windows, Microsoft Office, Outlook, Lotus notes, Photoshop,Продукты «1-С Предприятие», «ПАРУС» «SAP finance», «Foris marti» «COMWERS»«Мегаполис».- Наличие водительского удостоверения категории В. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВАУмение работать на результат, стрессоустойчив, хорошие организаторские навыки, высокий уровень внутренней ответственности, коммуникабельный, умею находить общий язык с людьми, трудолюбив, инициативный, умение работать в команде, активная жизненная позиция. Без вредных привычек.