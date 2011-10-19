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Михаил Карев
mkar
mkar
45 лет
Украина
/
Сумы
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Олег
Tvardovsky
55 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
$400
10 баллов
12 лет назад
Специалист службы поддержки на английском языке
Большое спасибо Михаилу за качественную работу
Прекрасный работодатель! Собрал отличную команду и всегда держит свое слово!
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Отзывы заказчиков
1
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