mkar

Михаил Карев mkar

 
45 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Специалист службы поддержки на английском языке
Большое спасибо Михаилу за качественную работу
Прекрасный работодатель! Собрал отличную команду и всегда держит свое слово!
Ответный отзыв