Максим Карпов
Я студент третьего курса МГУ, направление "международные отношения" с уклоном на профессиональное изучение иностранных языков.
- Свободно владею английским языком, уровень С1.
- Опыт изучения составляет 12 лет.
- На протяжении года обучался в Мексике, в институте Симона Боливара, там преподавал английский для студентов разных возрастов.
- Имеется опыт обучения в Англии - школа Шейн Глобал.
- Сотрудничал с кинокомпанией "Kinocontest", где отвечал за связь с международными кинофестивалями, а также выполнял различные заказы по переводу.
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