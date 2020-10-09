Максим Карпов

Я студент третьего курса МГУ, направление "международные отношения" с уклоном на профессиональное изучение иностранных языков.

Свободно владею английским языком, уровень С1.

Опыт изучения составляет 12 лет.

На протяжении года обучался в Мексике, в институте Симона Боливара, там преподавал английский для студентов разных возрастов.

Имеется опыт обучения в Англии - школа Шейн Глобал.

Сотрудничал с кинокомпанией "Kinocontest", где отвечал за связь с международными кинофестивалями, а также выполнял различные заказы по переводу.

Хочется стабильности, поэтому желаю устроиться на постоянной основе.