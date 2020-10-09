mkarpoff

Максим mkarpoff

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Максим Карпов

Я студент третьего курса МГУ, направление "международные отношения" с уклоном на профессиональное изучение иностранных языков.

  • Свободно владею английским языком, уровень С1.
  • Опыт изучения составляет 12 лет.
  • На протяжении года обучался в Мексике, в институте Симона Боливара, там преподавал английский для студентов разных возрастов.
  • Имеется опыт обучения в Англии - школа Шейн Глобал.
  • Сотрудничал с кинокомпанией "Kinocontest", где отвечал за связь с международными кинофестивалями, а также выполнял различные заказы по переводу.
Хочется стабильности, поэтому желаю устроиться на постоянной основе.