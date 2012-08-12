Студент канадского ВУЗа. Работал программистом. Хороший русский и English.

В данный момент учусь в канадском университете по специальности Computer Science. Имею опыт двух лет работы программистом в крупной международной IT-компании, где занимался вопросами компьютерной графики. Есть знания в hardware-оптимизации под десктопные и тачскриновые игры. В свободное время увлекаюсь написанием приложений для Андроид и Windows Phone. В данный момент начинаю небольшой стартап, связанный с этой тематикой.

На сайте совсем недавно. Решил проверить себя в деле написании статей, обзоров на компьютерную тематику, желательнее связанными с мобильными приложениями. Владею хорошим русским (учась в российском универе, неоднократно писал статьи на IT-тематику) и английским. В процессе работы могу оперировать англоязычными источниками, в том числе техническими (учусь на технической специальности в англоязычной стране).