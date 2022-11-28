Дизайн карточек для маркетплейсов - вайлдберис, озон, авито

Разработаю инфографику в FIGMA по Вашим предпочтениям или готовому ТЗ.

Свяжитесь со мной перед заказом!

Инфографика может помочь графическим способом понятно и наглядно передать информацию.

Работу делаю как для себя - качественно и профессионально, довожу работу до нужного результата!

К каждому клиенту и его товару у меня индивидуальный подход! Делаю уникальным каждый товар. Не делаю больше 10 карточек в день. Мне важно качество, а не скорость. . .

Будьте готовы получить результат не раньше, чем через 2-3 дня :) Спасибо за понимание!)

Разработка с нуля уникальной инфографики.

Редизайн инфографики.

- файлы png, jpg, pdf;

Нужно для заказа:

Что от Вас нужно для вайлдберис:

1. Какой у Вас товар?

2. Количество карточек на один товар?

3. Ссылки на примеры (если есть)

4. Фотографии товара

5. Тезисы к фотографиям (если их нет, то выбираем доп. )

6. Заголовок для главной карточки