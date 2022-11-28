Разработаю инфографику в FIGMA по Вашим предпочтениям или готовому ТЗ.
Свяжитесь со мной перед заказом!
Инфографика может помочь графическим способом понятно и наглядно передать информацию.
Работу делаю как для себя - качественно и профессионально, довожу работу до нужного результата!
К каждому клиенту и его товару у меня индивидуальный подход! Делаю уникальным каждый товар. Не делаю больше 10 карточек в день. Мне важно качество, а не скорость. . .
Будьте готовы получить результат не раньше, чем через 2-3 дня :) Спасибо за понимание!)
Разработка с нуля уникальной инфографики.
Редизайн инфографики.
- файлы png, jpg, pdf;
Нужно для заказа:
Что от Вас нужно для вайлдберис:
1. Какой у Вас товар?
2. Количество карточек на один товар?
3. Ссылки на примеры (если есть)
4. Фотографии товара
5. Тезисы к фотографиям (если их нет, то выбираем доп. )
6. Заголовок для главной карточки