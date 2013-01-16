mkhotazhenkova

Резюме

опыт работы

Июль 2010- июнь 2011

Март – июль 2010 ОАО "ВымпелКом"

Специалист отдела обслуживания и продаж

Обязанности:

- Осуществлять продажи телекоммуникационных услуг, товаров.

- Обеспечивать качественное обслуживание клиентов.

- Обеспечивать строгое выполнение установленных Процедур и Инструкций по обслуживанию, продажам и приему платежей.

- В пределах своей компетенции выполнять функции кассира–операциониста.

- Контролировать наличие и движение товарно-материальных ценностей на персональном складе.

- Обеспечение выполнения ключевых показателей по прямым продажам в Офисе обслуживания и продаж.

- Соответствовать требованиям и внешнему виду сотрудника Отдела обслуживания и продаж

ООО "СвязьИнтерТелеКом"

Продавец-консультант

· Осуществлять продажи телекоммуникационных услуг, товаров.

· Обеспечивать качественное обслуживание клиентов

· В пределах своей компетенции выполнять функции кассира–операциониста.

образование

2009-2015 Московский Государственный Открытый Университет

(Чебоксарский филиал)

факультет "Бизнеса и управления"

специальность "Менеджмент организации"

профессиональные навыки и знания ·

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь знание программ 1С, Amdocs., скорость печати 140 уд/мин

курсы

· Навыки профессиональных продаж в ООиП

· Модельный ряд оборудования (мобильные телефоны)

· Этика делового общения

прочее

Опыт прямых продаж, без в.п, коммуникабельность, пунктуальность, грамотная речь, умение работать в команде, инициативность, доброжелательность.