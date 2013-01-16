mkhotazhenkova

опыт работы
Июль 2010- июнь 2011
Март – июль 2010 ОАО "ВымпелКом"
Специалист отдела обслуживания и продаж
Обязанности:
- Осуществлять продажи телекоммуникационных услуг, товаров.
- Обеспечивать качественное обслуживание клиентов.
- Обеспечивать строгое выполнение установленных Процедур и Инструкций по обслуживанию, продажам и приему платежей.
- В пределах своей компетенции выполнять функции кассира–операциониста.
- Контролировать наличие и движение товарно-материальных ценностей на персональном складе.
- Обеспечение выполнения ключевых показателей по прямым продажам в Офисе обслуживания и продаж.
- Соответствовать требованиям и внешнему виду сотрудника Отдела обслуживания и продаж
ООО "СвязьИнтерТелеКом"
Продавец-консультант
· Осуществлять продажи телекоммуникационных услуг, товаров.
· Обеспечивать качественное обслуживание клиентов
· В пределах своей компетенции выполнять функции кассира–операциониста.
образование
2009-2015 Московский Государственный Открытый Университет
(Чебоксарский филиал)
факультет "Бизнеса и управления"
специальность "Менеджмент организации"
профессиональные навыки и знания ·
Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь знание программ 1С, Amdocs., скорость печати 140 уд/мин
курсы
· Навыки профессиональных продаж в ООиП
· Модельный ряд оборудования (мобильные телефоны)
· Этика делового общения
прочее
Опыт прямых продаж, без в.п, коммуникабельность, пунктуальность, грамотная речь, умение работать в команде, инициативность, доброжелательность.