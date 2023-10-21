mlSA2RN

Роман mlSA2RN

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI DESIGNER

Я начинающий в UX/UI дизайне! Создаю дизайн с предоставленными пожеланиями и техническим заданием. Максимально вкладываюсь в каждый проект и довожу до конца. Люблю то, чем занимаюсь!


» Многостраничные сайты
» Дизайн Landing Page
» Баннеры и превью
» Обработка и редактирование фото


Работаю в таких программах, как Photoshop, Figma.

Портфолио