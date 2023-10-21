UX/UI DESIGNER
Я начинающий в UX/UI дизайне! Создаю дизайн с предоставленными пожеланиями и техническим заданием. Максимально вкладываюсь в каждый проект и довожу до конца. Люблю то, чем занимаюсь!
» Многостраничные сайты
» Дизайн Landing Page
» Баннеры и превью
» Обработка и редактирование фото
Работаю в таких программах, как Photoshop, Figma.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт NordSPBнет просмотров
- Элегантный дизайн "Lordon"нет просмотров
- Сайт частной клиникинет просмотров
- Редизайн сайта "https://h-h.com.ua/"нет просмотров
- Редизайн сайта Биофабрика 74нет просмотров
- Редизайн ААА траксервиснет просмотров
- Главная страница сайта по продаже попкорнанет просмотров
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