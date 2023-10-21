UX/UI DESIGNER

Я начинающий в UX/UI дизайне! Создаю дизайн с предоставленными пожеланиями и техническим заданием. Максимально вкладываюсь в каждый проект и довожу до конца. Люблю то, чем занимаюсь!





» Многостраничные сайты

» Дизайн Landing Page

» Баннеры и превью

» Обработка и редактирование фото





Работаю в таких программах, как Photoshop, Figma.