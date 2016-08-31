Копирайтер / рерайтер. Пишу статьи, обзоры на различные темы различного объема, перевожу тексты с/на англ.

Заядлая путешественница, неисправимая мечтательница и поистине увлекающаяся своим делом натура - я верю в то, что у каждого есть своё призвание. Моё призвание по природе (да, и по профессии) - это журналистика и туризм. Я в восторге от всего, что с этим связано, поэтому с радостью выполняю подобную работу. Немного лингвистических знаний + журналистское образование МГУ + многолетний опыт работы в туристической сфере + неподдельный интерес к литературе и, вуа-ля, получается вполне себе качественный микс из образованного многофункционального журналиста и путешественника)

Культурно обогащаюсь посещениями театров и концертов, практикую йогу, шью галстук-бабочки, слушаю электронный поп и мечтаю объездить все страны Латинской Америки на мотоцикле.