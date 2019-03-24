mli02-1521

SMM, Copywriter, Таргетолог, Фотограф

SMM, Copywriter, Таргетолог, Фотограф

Пишу тексты, веду соц сети, обрабатываю фото, фотографирую.

Настраиваю тергетированную рекламу Facebook Instagram.

Создаю и настраиваю рекламные кампании. Связь 24/7, определю вам вашу ЦА, создам портрет, проанализирую ваши соц сети( анализ деятельности, анализ конкурентов).Ведение рекламных кампаний,Редактирование рекламных объявлений,Корректировка цены за клик/показ,Отслеживание активности,Сбор статистики.Опыт работы в маркетинге более 2х лет.