Корректура текстов

Образование:

2006 — Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

Филолог/русский язык и литература, Преподаватель русского языка и литературы

Знание языков:

Русский — родной

Английский — уровень Pre-Intermediate

Опыт работы:

Март 2009 — по настоящее время — Редактор/корректор

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Гомель)

www.i-bteu.by

Обязанности:

1. Литературное редактирование и выпуск учебников, учебных пособий, текстов лекций, тематических сборников, научных трудов, научных конференций и других видов изданий по различным тематикам: физика, математика, экономика, информатика, товароведение и т.д.

2. Подготовка изданий в печать в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и других литературных норм.

3. Уточнение правильности оформления таблиц, сносок, формул, библиографического описания, цифровых данных в тексте, наличия соответствующих ссылок на источники цитат.

4. Контроль за правильностью набора и оформления текста, заголовков, примечаний и других частей издания.

5. Проверка комплектности авторского оригинала (наличия титульного листа, введения, иллюстраций и т.п.).

6. Взаимодействие с авторами и другими лицами, участвующими в издательской деятельности, оказание им консультационных услуг.

7. Обеспечение своевременного выпуска изданий в печать.

Ключевые навыки:

Опытный пользователь ПК. Высокая скорость печати. Грамотность.

Гражданство: Беларусь

Желаемый способ связи:

[email protected]