Образование:
2006 — Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
Филолог/русский язык и литература, Преподаватель русского языка и литературы
Знание языков:
Русский — родной
Английский — уровень Pre-Intermediate
Опыт работы:
Март 2009 — по настоящее время — Редактор/корректор
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (Гомель)
Обязанности:
1. Литературное редактирование и выпуск учебников, учебных пособий, текстов лекций, тематических сборников, научных трудов, научных конференций и других видов изданий по различным тематикам: физика, математика, экономика, информатика, товароведение и т.д.
2. Подготовка изданий в печать в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и других литературных норм.
3. Уточнение правильности оформления таблиц, сносок, формул, библиографического описания, цифровых данных в тексте, наличия соответствующих ссылок на источники цитат.
4. Контроль за правильностью набора и оформления текста, заголовков, примечаний и других частей издания.
5. Проверка комплектности авторского оригинала (наличия титульного листа, введения, иллюстраций и т.п.).
6. Взаимодействие с авторами и другими лицами, участвующими в издательской деятельности, оказание им консультационных услуг.
7. Обеспечение своевременного выпуска изданий в печать.
Ключевые навыки:
Опытный пользователь ПК. Высокая скорость печати. Грамотность.
Гражданство: Беларусь
Желаемый способ связи: