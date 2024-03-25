Привет) Интересно узнать обо мне?

Меня зовут Марина. Мне 21, обожаю дизайн и все, что с ним связано) А еще обучаюсь на вышке по этой же специальности.

Занимаюсь разработкой дизайна для различных типов веб-сайтов, мобильных приложений и других интерфейсов. Мои знания в дизайне заключаются в эффективном использовании цветов, типографики и композиции. Умею создавать интуитивно понятные и легко воспринимаемые дизайны сайтов, которые привлекают новых клиентов и способствуют увеличению продаж товаров или услуг.

Верю в то, что внимание к деталям и качественный дизайн могут значительно улучшить пользовательский опыт. Постоянно учусь и развиваюсь в области дизайна, слежу за новыми трендами и придерживаюсь принципов адаптивного дизайна. Работаю в Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Что дизайню?

различные типы сайтов (лендинги, многостраничные интернет-магазины, сайты-визитки и т.д.)

мобильные приложения

Дополнительно

могу разработать логотип, баннер специально для вашего бизнеса/кампании

поработать с вашими текстами, создать новые или улучшить уже существующие

Преимущества

выполняю работу ровно в срок

внимательно читаю и придерживаюсь ТЗ (а если такого нет, помогу с составлением)

вкладываюсь в каждый проект как в свой собственный (делать абы как и только ради денег - не для меня)

глубоко анализирую конкурентов, целевую аудиторию

постоянно на связи (даже в выходные! даже после завершения работы)

правки абсолютно бесплатные (нужно что-то переместить или подвинуть? без проблем)

Что необходимо для заказа

сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн

рассказать о ваших пожеланиях по цветам, стилю, шрифтам (можно фото аналогов)

предоставить фотографии, текста вашего бизнеса/кампании (если имеются)

примеры сайтов, которые нравятся и которые не нравятся

Если необходимо, бесплатно проконсультирую и помогу с составлением задания! Результат моей работы - полностью готовый для верстки дизайна в формате figma.

Гарантирую отзывчивость и оперативность в сотрудничестве.

Пишите, обсудим все детали работы)

telegram: @mmarnid (https://t.me/mmarnid)

эл. почта: [email protected]