mmary_2112

Добрый день! Я практикующий таргетолог, в сфере маркетинга 1,5 года. Буду рада сотрудничеству!

Основные навыки:

Стратегия продвижения;

Создание, планирование и настройки; рекламного аккаунта Facebook;

Аналитика рекламных компаний;

Отчетность каждый месяц/неделю;

Оптимизация компаний под конкретные KPI;

Сегментация аудитории;

Разработка креативов;

Разработка воронки продаж;

Главными качествами являются такие факторы:

- Хорошо развитое аналитическое мышление; - Креативность и инициативность; - Умение работать в команде; - Пунктуальность; - Целеустремленность и многозадачность; - Легко приспосабливаюсь;

- Умею слышать заказчика ;

- Работаю с 16 лет и добиваюсь маленькими шагами своих целей;

- На связи 24\7;

- Знание английского языка на уровне Pre-intermediate.

Так же занимаюсь СММ, опыт ~пол года.

В мою работу входит:

Стратегия на месяц (возможно полное ведение аккаунта); Анализ конкурентов; Анализ страницы; Редактирование фото\видео под запрос; Также имею навыки работы с графическим редактором; (недавно проходила курсы графического дизайнера, но не было цели быть графическим дизайнером) Так же, если потребуется помощь в чем-то, легко обучаюсь и сделаю все, что в моих силах!