mmary_2112

Мария Мозговая mmary_2112

 
20 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Добрый день! Я практикующий таргетолог, в сфере маркетинга 1,5 года. Буду рада сотрудничеству!

Основные навыки:

  • Стратегия продвижения;
  • Создание, планирование и настройки; рекламного аккаунта Facebook;
  • Аналитика рекламных компаний;
  • Отчетность  каждый месяц/неделю;
  • Оптимизация компаний под конкретные KPI;
  • Сегментация аудитории;
  • Разработка креативов;
  • Разработка воронки продаж;
Главными качествами являются такие факторы:

- Хорошо развитое аналитическое мышление; - Креативность и инициативность; - Умение работать в команде; - Пунктуальность; - Целеустремленность и многозадачность; - Легко приспосабливаюсь;

- Умею слышать заказчика ;

- Работаю с 16 лет и добиваюсь маленькими шагами своих целей;

- На связи 24\7;

- Знание английского языка на уровне Pre-intermediate. 

Так же занимаюсь СММ, опыт ~пол года.

В мою работу входит:

Стратегия на месяц (возможно полное ведение аккаунта); Анализ конкурентов; Анализ страницы; Редактирование фото\видео под запрос;  Также имею навыки работы с графическим редактором; (недавно проходила курсы графического дизайнера, но не было цели быть графическим дизайнером)  Так же, если потребуется помощь в чем-то, легко обучаюсь и сделаю все, что в моих силах!   