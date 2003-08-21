mmary_2112

Основные навыки:
- Стратегия продвижения;
- Создание, планирование и настройки; рекламного аккаунта Facebook;
- Аналитика рекламных компаний;
- Отчетность каждый месяц/неделю;
- Оптимизация компаний под конкретные KPI;
- Сегментация аудитории;
- Разработка креативов;
- Разработка воронки продаж;
- Хорошо развитое аналитическое мышление; - Креативность и инициативность; - Умение работать в команде; - Пунктуальность; - Целеустремленность и многозадачность; - Легко приспосабливаюсь;
- Умею слышать заказчика ;
- Работаю с 16 лет и добиваюсь маленькими шагами своих целей;
- На связи 24\7;
- Знание английского языка на уровне Pre-intermediate.
Так же занимаюсь СММ, опыт ~пол года.
В мою работу входит:
Стратегия на месяц (возможно полное ведение аккаунта); Анализ конкурентов; Анализ страницы; Редактирование фото\видео под запрос; Также имею навыки работы с графическим редактором; (недавно проходила курсы графического дизайнера, но не было цели быть графическим дизайнером) Так же, если потребуется помощь в чем-то, легко обучаюсь и сделаю все, что в моих силах!