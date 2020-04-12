ФУД ФОТОГРАФ. ПРЕДМЕТНЫЙ ФОТОГРАФ. ФОТО ДЛЯ КОНТЕНТА, БУКЛЕТОВ, МЕНЮ, РЕКЛАМЫ

Добрый день!

Меня зовут Марина Мацак и я предметный и фуд фотограф из Краснодара.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству в следующих направлениях:

- фото и видео для контента различных соц сетей

- фото для меню

- фото для кулинарных книг, журналов и каталогов

- фото для буклетов (доставка)

- фото для сайтов

- фото под обтравку

- фото для рекламы

- предметная съемка

- ретушь фотографий