ФУД ФОТОГРАФ. ПРЕДМЕТНЫЙ ФОТОГРАФ. ФОТО ДЛЯ КОНТЕНТА, БУКЛЕТОВ, МЕНЮ, РЕКЛАМЫ
Добрый день!
Меня зовут Марина Мацак и я предметный и фуд фотограф из Краснодара.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству в следующих направлениях:
- фото и видео для контента различных соц сетей
- фото для меню
- фото для кулинарных книг, журналов и каталогов
- фото для буклетов (доставка)
- фото для сайтов
- фото под обтравку
- фото для рекламы
- предметная съемка
- ретушь фотографий
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