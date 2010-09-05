mmc777

Олег Критский mmc777

 
44 годаРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

- Верстка: валидность,кроссбраузерность. Верстка блочная или табличная, с учётом пожеланий заказчика.

- Работа с Joomla/Wordpress: установка, настройка модулей и компонентов,разработка собственных модулей и компонентов, создание шаблонов.

- Написание и интегрирование скриптов

- Изготовление сайтов "под ключ"

Оплата:

Для новых заказчиков - предоплата 50%

Для постоянных - по договорённости.

WordPressJoomla
HTML-верстка
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от $30
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 10 дней
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