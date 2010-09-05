- Верстка: валидность,кроссбраузерность. Верстка блочная или табличная, с учётом пожеланий заказчика.
- Работа с Joomla/Wordpress: установка, настройка модулей и компонентов,разработка собственных модулей и компонентов, создание шаблонов.
- Написание и интегрирование скриптов
- Изготовление сайтов "под ключ"
Оплата:
Для новых заказчиков - предоплата 50%
Для постоянных - по договорённости.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт Управления Росздравнадзора118 просмотров
- ООО «Инновационное предприятие» Апекс плюс»165 просмотров
- Красноярский городской портал 24zona.Ru180 просмотров
HTML-верстка
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Сайты «под ключ»
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