- Верстка: валидность,кроссбраузерность. Верстка блочная или табличная, с учётом пожеланий заказчика.

- Работа с Joomla/Wordpress: установка, настройка модулей и компонентов,разработка собственных модулей и компонентов, создание шаблонов.

- Написание и интегрирование скриптов

- Изготовление сайтов "под ключ"

Оплата:

Для новых заказчиков - предоплата 50%

Для постоянных - по договорённости.