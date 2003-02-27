Творческий человек в поисках работы

Я очень креативный человек и люблю создавать ,что-то новое и прекрасное. Имею навыки монтажа в таких программах как: Adobe after affects и Vegas. Обожаю монтировать, но еще больше мне нравится снимать. Я схватываю на лету и придумываю интересные идеи для видео. Есть опыт, могу предоставить примеры работ. Моё творчество ищет заказчика. В данный момент учусь в Каразина на специалиста по рекламе и пиару, поэтому знакома со всеми технологиями влияния на людей.